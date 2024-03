¿Va por Martha? Miguel Melfi ya sabe lo que es tener dos relaciones en un reality

Miguel Melfi, cantante panameño de 26 años de edad, es uno de los habitantes de la Casa de los Famosos que más ha llamado la atención.

Pues además de ser extranjero, llama la atención por su belleza; para muchas es el más simpático del reality. Pues este joven músico emprendió una relación con la actriz Nataly Umaña, lo que causó el fin del matrimonio de ella con Alejandro Estrada por infidelidad.

A raíz de eso, Alejandro Estrada ingresó a la Casa de los Famosos para entregarle a Umaña el anillo de matrimonio, siendo el capítulo que más reacciones causó.

Sin embargo, esta visita se prestó también para que la relación entre Melfi y Nataly Umaña terminara en los últimos días, pues fue una decisión mutua que se ha venido fortaleciendo con el pasar del tiempo.

Ante esto, el joven cantante panameño ya mira para otro lado; en los últimos capítulos se le ha podido ver cómo ha estado de atento con Martha Isabel Bolaños, actriz que pasa por un momento de nostalgia dentro del reality. Esto se presto para que se comience a hablar sobre un nuevo romance de Miguel Melfi.

¿Ese es el modus operandi de Miguel Melfi?

Cabe recordar que este no es el primer reality de Miguel Melfi; hace unos años estuvo en ‘El Poder del Amor’, un programa turco parecido a La Casa de los Famosos donde sostuvo relación con la hondureña, Griss Romero y a medida que fue avanzando el juego terminó con ella para estar con la ecuatoriana, Andreina Bravo.

Finalmente, Melfi se ganó ese reality junto a la ecuatoriana, quien no guarda un buen recuerdo de él. “Muchas veces me callé, no dije nada, tal vez porque yo estaba sanando”, dijo Andreina a Buen Día Colombia de RCN.

¿Melfi tendrá nuevo amor en La Casa de los Famosos?, es algo que se preguntan los seguidores. Lo cierto es que ya lo hizo en un reality y ahora, tras terminar con Nataly Umaña, estaría mirando para otro lado.

