"A mí no me termina nadie": Nataly Umaña explotó contra Melfi en La Casa de los Famosos

El romance entre Nataly Umaña y Miguel Melfi parece cada vez estar más acabado. Y es que luego de la ruptura del matrimonio de la actriz y de la visita de la madre del cantante panameño, las cosas han cambiado sustancialmente entre los dos participantes.

Durante los últimos días, Melfi se ha mostrado muy alejado de la actriz en la Casa de los Famosos, algo que no ha caído muy bien.

“Estás muy aburrido, ya no eres chévere. Me gustabas más antes, ¿puedes ser como antes? Me gustaba más (…) No es solamente por los besos, sino por la actitud. Eras más tierno, más lindo. He querido acercarme, pero te pones como más retadorcito”, le dijo en su momento la actriz.

Nataly volvió a explotar contra Melfi

No obstante, más allá de esta conversación que tuvieron juntos, el ambiente explotó severamente. Esto se dio luego que Melfi le dijera que llevaran las cosas como amigos y que dejaran todo ahí.

Esto no fue tomado de la mejor manera por Nataly que explotó ante las cámaras de la Casa. "A mí no me termina nadie, aquí la que termina las cosas soy yo. Yo no sé lo que está hablando Miguel Melfi, últimamente porque dice una cosa y hace otra", dijo.

"Que se relaje", agregó Nataly haciendo referencia a las palabras del panameño.

Acto seguido a esto, Nataly dio a entender que Melfi será parte del pasado. "Me gustó, sí. Incluso él era más intenso que yo cuando estábamos", sentenció.

Ahora, esta relación podría tener punto final definitivamente el próximo domingo, pues ambos participantes se encuentran nominados en la placa de eliminación, dejando su futuro a la suerte.

Cabe anotar que los dos estuvieron nominados la semana pasada y se salvaron por la votación del público.

