Cibernautas señalan a Nataly por lo vivido en Casa de los Famosos: “Cambiaste un Ferrari”

Durante los últimos días, una de las fuertes polémicas en la Casa de los Famosos es lo acontecido con Nataly Umaña y Miguel Melfi, quienes iniciaron un romance dentro del reality a pesar del matrimonio que tiene la reconocida actriz con Alejandro Estrada, actor colombiano que ha estado en boca de todos los seguidores de la producción del Canal RCN y la app ViX.

Sin ninguna duda, el romance entre Nataly Umaña y Miguel Melfi ha desatado una fuerte discusión en las redes sociales, pues hay personas que apoyan las acciones de la reconocida actriz, mientras que los demás muestran su empatía con Alejandro Estrada, quien al parecer sería una víctima más del accionar de la tolimense.

Esposo de Nataly Umaña el foco de atención en las redes sociales

Ante la fuerte polémica que se ha generado en la farándula criolla, Alejandro Estrada tomó la decisión de asistir a la gala de eliminación de la Casa de los Famosos, esto con el fin de esclarecer las dudas que se han generado por medio de las redes sociales y poder hablar sobre el accionar de su esposa dentro del concurso.

Allí, Alejandro Estrada no tomó partida y prefirió responder las preguntas respetuosamente, abriendo la posibilidad de que Nataly Umaña salga del concurso y pueda hablar con él sobre lo que sucedido dentro de la Casa de los Famosos y realizar un balance sobre si continuar su relación de finalizar el amorío.

La decisión del actor hizo que millones de seguidores se pusieran de su parte, dejando claro que es un “caballero”, a pesar de lo sucedido dentro de la casa. Sin embargo, mientras unos lo apoyan, otros aprovechan las publicaciones para arremeter contra Nataly Umañan, quien se encuentra bajo el foco de todos los medios de comunicación y cibernautas.

Cibernautas señalan a Nataly Umaña por su accionar en la Casa de los Famosos

Por medio de las redes sociales, Alejandro Estrada publicó un video que hizo que algunos cibernautas estallaran contra Nataly Umaña, pues el actor publicó una frase que muchos relacionaron con lo acontecido con su pareja dentro de la Casa de los Famosos.

“Desafiando el frío, encontré la fortaleza en el hielo. Cada inmersión, una lección de resistencia y claridad ante la adversidad”, aseguró el actor en un video que estaba dentro de una piscina con hielo.

Ante la publicación del actor, muchos cibernautas estallaron contra Nataly Umaña y la señalaron por preferir el romance con Miguel que su relación con Alejandro, haciendo una comparación de la canción de Shakira con Bzrp.

“Nataly es el verdadero cambio un Ferrari por un Twingo; ella fue la que perdió un caballero; el amor cambia, el respeto no; Nataly no te supo valorar; la culpa es solo de Nataly, no de Melfi; Alejo es admirable tu postura; el soltero más cotizado ahora; qué hará ella cuando se dé cuenta lo que hizo; dejar ir a alguien así por una atracción momentánea”, aseguró uno de los seguidores en la caja de comentarios.