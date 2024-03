Casa de los Famosos: los mejores memes de la ruptura amorosa de Nataly Umaña y Melfi

La Casa de los Famosos sigue cautivando a gran parte de los colombianos, quienes han comenzado a opinar de todas las acciones que han realizado los famosos dentro de la producción del Canal RCN y la app ViX, lo que ha generado un sinfín de comentarios entre todos los seguidores de la casa más famosa de Colombia.

Sin ninguna duda, una de las cosas que más ha generado controversia entre todos los colombianos es lo acontecido con Nataly Umaña y Miguel Melfi, quienes iniciaron un romance dentro de la Casa de los Famosos, pero tras la visita de Alejandro Estrada, exesposo de Nataly, y Anasiris Vásquez, madre del panameño, decidieron terminar su relación desatando una fuerte polémica en gran parte de Colombia.

Fuerte conversación entre Nataly Umaña y Melfi en la Casa de los Famosos

En el último capítulo de la Casa de los Famosos, Nataly Umaña y Miguel Melfi tuvieron una conversación sobre el romance que ha generado controversia en todos los colombianos. La conclusión de dicha charla es terminar su relación, pues ambos se quieren enfocar en lo que será el juego dentro del reality.

Tras la conversación con Melfi, Nataly Umaña se acercó a confesionario y dejó una polémica frase que se ha convertido en tendencia nacional “a mí no me termina nadie, aquí la que termina las cosas soy yo. Yo no sé lo que está hablando Miguel Melfi, últimamente porque dice una cosa y hace otra”.

Tras palabras de Nataly, varios cibernautas reaccionaron al pensamiento de la actriz, quien se le olvidó lo acontecido con Alejandro Estrada, exesposo de la actriz y quien ingresó a la Casa de los Famosos para terminar su relación en televisión nacional, dejando en boca de todos a la tolimense.

Memes de la ruptura de Nataly Umaña y Miguel Melfi en la Casa de los Famosos

Durante las últimas horas, los cibernautas han reaccionado a lo acontecido en la Casa de los Famosos entre Nataly Umaña y Miguel Melfi, dejando varios memes que hablan sobre el tema, además de burlarse de laactriz, teniendo en cuenta lo que ha sucedido en su vida tras ingresar a la casa más famosa de Colombia.

*Nataly no luchó por su marido y ahora si viene a luchar por melfi*

Lo único bueno que estas dos dijeron ayer #LaCasaDeLosFamososColombia #LaCasaDeLosFamososCo pic.twitter.com/zb0IRafbmq — Rodri 🐍 (@inseguroo_) March 21, 2024

Melfi desde que se está alejando de Nataly y su team, está soltando verdades , igual sigue sin gustarme pero lo voy a poner en remojo por el momento , puede llegar a gustarme si juega solo y con estrategia #lacasadelosfamososcol pic.twitter.com/7egQ0QOXEs — santiago (@LarreaSantiago) March 21, 2024

