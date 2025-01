¿Hubo una relación entre Christopher Carpentier y Martha Bolaños? El chef habló al respecto

El reconocido chef chileno Christopher Carpentier, exjurado de MasterChef Celebrity Colombia, rompió el silencio sobre los rumores de una supuesta relación con la actriz Martha Isabel Bolaños, famosa por interpretar a "La Pupuchurra" en Yo soy Betty, la fea.

En una reciente entrevista con Los Impresentables de Los 40 Colombia, Carpentier abordó el tema con humor y claridad.

Christopher Carpentier sobre supuesta relación con Martha Bolaños

“Esa es de las cosas más graciosas que han pasado. Dijeron que yo me iba a casar con ella. La gente dice que le propuse algo y que ella me respondió: ‘Vamos más lento, mi amor’. Pero no salimos, porque en Chile salir significa ya tener una relación. Creo que ella estaba un poquito enfadada conmigo”.

Además, mencionó que las críticas que le hacía a sus platos durante el programa pudieron influir en esa percepción: “Yo no tenía mucho feeling en el programa en ciertas cosas y le criticaba duro sus platos”.

Martha Bolaños había hablado sobre el tema en 2024

Por su parte, la actriz también se refirió en 2024 al supuesto acercamiento con el chef durante una entrevista con Tropicana. Bolaños explicó que el interés no prosperó debido a diferencias entre ambos. “No prosperó por mí, porque… ajá, despacio, gordo, vamos despacio, pero él ya me quería casar [...]. Es muy guapo él, pero de verdad no prosperó, no, no pasé”, afirmó con su característico humor.

Ambos dejaron claro que nunca existió una relación sentimental, desmintiendo así los rumores que surgieron entre los fanáticos. Aunque la situación generó risas en ambas partes, también evidenció cómo las interacciones en televisión pueden dar pie a malentendidos.