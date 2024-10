La publicación de Ciro Quiñonez luego de fuerte pelea con Giovanny Ayala: "Me siento arrepentido"

La reciente pelea entre los cantantes populares Ciro Quiñonez y Giovanny Ayala generó una gran controversia en las redes sociales, especialmente después de que ambos decidieron hablar sobre lo ocurrido en el centro comercial Gran Estación de Bogotá.

Este altercado puso en evidencia las tensiones existentes entre los artistas, las cuales parecen tener raíces en un conflicto relacionado con una colaboración musical pasada.

Giovanny Ayala fue el primero en alzar la voz, compartiendo su versión de los hechos en su cuenta de Instagram. En su mensaje, Ayala denunció la agresión que, según él, sufrió tanto él como su acompañante.

"Quiero denunciar públicamente que Ciro Quiñonez y sus acompañantes me agredieron esencialmente tanto a mí como a mi acompañante. Me resulta profundamente decepcionante ver el comportamiento de alguien a quien ayudé y brindé apoyo cuando apenas comenzaba su vida artística, cuando aún no lo conocía a nadie. ", expresó Ayala, dejando clara su frustración y decepción con la situación.