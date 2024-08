Ángela Aguilar visitará Colombia: Fechas y precios de la boleta de su concierto

La joven y talentosa cantante Ángela Aguilar, junto a su padre Pepe Aguilar y su hermano Leonardo, se presentará por primera vez en Colombia como parte de su gira "Jaripeo Sin Fronteras".

RELACIONADO Ángela Aguilar mostró su nuevo tatuaje en homenaje a Christian Nodal

El esperado concierto tendrá lugar el 25 de octubre de 2024 en el Movistar Arena de Bogotá, y promete ser uno de los eventos más destacados del año en la capital colombiana.

Un espectáculo familiar que celebra la música mexicana

Los Aguilar, una de las familias más influyentes y queridas de la música mexicana, han llevado su espectáculo "Jaripeo Sin Fronteras" a escenarios internacionales, ofreciendo un show que mezcla música, cultura y tradición. Ángela Aguilar, quien se ha destacado por su poderosa voz y su capacidad para conectar con el público joven, interpretará sus grandes éxitos, mientras que Pepe Aguilar, un ícono del género regional mexicano, y Leonardo Aguilar, su hermano, complementarán este espectáculo familiar que celebra las raíces de su país.

El concierto en Bogotá es esperado con gran entusiasmo por los fanáticos colombianos de la música ranchera y regional mexicana, quienes tendrán la oportunidad de disfrutar en vivo de este show que ha sido aclamado en múltiples países. La gira "Jaripeo Sin Fronteras" es conocida por su impresionante puesta en escena, que incluye caballos, trajes típicos, y un recorrido por los grandes éxitos de los Aguilar.

Preventa y venta general: detalles para no perderse el show

Para aquellos que deseen asegurarse un lugar en este esperado evento, las fechas de preventa y venta general ya han sido anunciadas. La preventa exclusiva para usuarios de Movistar comenzará el próximo martes a las 11:00 a.m., seguida de la preventa para clientes del Banco Falabella, que estará disponible a partir del miércoles a las 11:00 a.m. Finalmente, la venta general se abrirá el viernes a las 11:00 a.m.

Este evento no solo promete ser un espectáculo lleno de música y tradición, sino también una oportunidad única para los fanáticos colombianos de ver en vivo a una de las familias más queridas y respetadas en la música mexicana. Los Aguilar, con su talento y carisma, están listos para conquistar el corazón de Bogotá y dejar una huella imborrable en su paso por Colombia.