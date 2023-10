¿De dónde surgió el audio 'Mi Primera Chamba' que se ha vuelto viral en TikTok? Estos son los detalles

En la popular red social TikTok ha surgido una nueva tendencia viral que ha captado la atención de los usuarios. Se trata del audio 'Mi Primera Chamba', el cual ha sido adoptado por muchos para compartir anécdotas relacionadas con sus experiencias laborales. Pero, ¿cómo surgió esta tendencia y cuál es su origen?

Los videos de TikTok muestran situaciones muy jocosas y asombrosas protagonizadas por paramédicos, vigilantes, cocineros, auxiliares de obras, vendedores, empleados de funerarias, entre otros.

En los clips se puede apreciar desde paramédicos que lesionan involuntariamente a las personas que intentan ayudar, hasta obreros cubiertos de tierra haciendo torpes maniobras con carretillas y meseros que rompen vitrinas llenas de botellas de vino. Estos momentos inusuales han dado vida al nuevo 'trend' de TikTok, convirtiéndolo en una verdadera sensación en la plataforma.

¿De dónde surgió 'Mi Primera Chamba'?

La pregunta que muchos se hacen es: ¿Cómo y de dónde proviene este nuevo audio viral, 'Mi Primera Chamba'? Según se sabe, este audio está inspirado en la canción 'Si la Calle Llama' de Eladio Carrión, aunque la versión original de la canción no incluye estos versos.

Se presume que este audio fue generado con inteligencia artificial imitando la voz del intérprete del género urbano, pero hasta el momento no hay confirmación oficial al respecto.

Lo curioso es que el usuario de TikTok Ignacio Molina Mercado, mejor conocido como @bluegrave_, afirma ser el creador original del audio que se ha vuelto viral. En una publicación en su cuenta, explicó que él fue quien lo hizo en primer lugar, pero luego otros usuarios lo "robaron" y sus publicaciones fueron silenciadas.

Sin embargo, en una segunda publicación, compartió que el propio Eladio Carrión se enteró del audio y decidió unirse a la tendencia, utilizando el material, a pesar de haber sido grabado por terceros. Al parecer, le habría parecido un clip bastante gracioso al que le podía sacar mucho provecho.

Incluso, Eladio Carrión compartió un video en su cuenta oficial de Instagram en el que se le puede escuchar interpretando el tema musical durante un concierto.

La letra de la canción, creada por el usuario @bluegrave y con la voz de Eladio Carrión, dice: "Mi primera chamba, me acuerdo el día que de la chamba yo me enamoré. Mi viejo llegó sonriendo, me dijo que yo ya chambié. Le pedí otra chamba y le dije que la de cambiar me la sé, me dijo de una, güey, pon sino ¿cómo vas a comer?".

La tendencia de 'Mi Primera Chamba' ha captado la atención de miles de usuarios en TikTok, quienes han compartido sus propias experiencias laborales a través de divertidos y sorprendentes videos. Sin duda, esta tendencia ha dejado una huella en la plataforma y demuestra el poder y la creatividad de los usuarios para crear contenido viral.