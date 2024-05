Jenn Muriel reveló detalles inéditos de su ruptura con Yeferson Cossio en emotiva entrevista

La noticia de la ruptura entre Yeferson Cossio y Jenn Muriel dejó sorprendidos a muchos de sus seguidores, ya que esta pareja colombiana era una de las más populares en las redes sociales.

A pesar de su habitual reserva sobre el tema, recientemente Jenn Muriel decidió compartir su experiencia y las razones detrás de su separación.

Jenn Muriel reveló detalles de su ruptura con Yeferson Cossio

En una reveladora entrevista en el podcast "Sinceramente Cris", Jenn Muriel, cuyo nombre completo es Jennifer Londoño Muriel, abrió su corazón y habló sobre los últimos dos años de su vida tras la ruptura con Yeferson Cossio. Según Muriel, la relación, que duró una década, había llegado a un punto donde se sentía perdida y enfocada en cosas superficiales, descuidando su bienestar personal.

“Me vi perdida en cosas muy superficiales. En ese entonces, me descuidé a mí misma; mi vida giraba en torno a los demás en lugar de centrarme en mí. Tenía una baja autoestima y perdí mi rumbo en cosas superficiales. Llegué al punto de tomar decisiones desde un lugar de desequilibrio mental, alejándome de personas importantes en mi vida y experimentando un cambio completo en mi mentalidad”, confesó Muriel durante la entrevista.

Jenn también compartió cómo enfrentó el dolor de la ruptura y el proceso de sanación que siguió. Para ella, los libros jugaron un papel fundamental en su recuperación. "Yo siempre le digo a la gente que a mí los libros me salvaron la vida. He tenido psicólogos y he aprendido muchísimo de ellos, pero lo que más he aprendido ha sido de los libros. Cuando leo un libro, me meto ahí y es como un tipo de terapia, como que no existe nada más sino lo que estoy leyendo", explicó Muriel, quien es profesional en Trabajo Social, aunque ejerció su carrera durante solo un año.

Los motivos de la separación con Yefferson Cossio

La ruptura de la pareja también estuvo marcada por un incidente que Jenn Muriel consideró una traición. En una conversación anterior con Radio Divaza en 2023, Muriel reveló que descubrió un video en el que Yeferson Cossio aparecía besándose con Aída Victoria Merlano mientras aún estaban en una relación.

Jenn Muriel contó el detonante final con Cossio

Este evento, según Muriel, fue el detonante final que llevó a la separación definitiva. “Estábamos juntos, no estábamos en nuestro mejor momento, pero estábamos juntos. De pronto él no lo sintió como infidelidad, pero de igual forma eran 10 años. No se pudo arreglar porque ya yo entendí que definitivamente no. Ambos sabíamos que queríamos cosas diferentes y como que intentábamos forzar las cosas”, afirmó Muriel.

A pesar del dolor y las dificultades, Jenn Muriel ve su ruptura con Yeferson Cossio como un momento crucial para su crecimiento personal. “Llevaba mucho tiempo, 10 años en una relación, entonces llegar a ese punto de coger mis cosas e irme a vivir sola fue un momento difícil, pero también doy gracias porque siento que fue algo necesario para mi crecimiento personal. Fue un despertar, lo siento así, como que me quité una venda de los ojos en muchísimos aspectos”, agregó.

Jenn Muriel ha demostrado que, a pesar de las adversidades, es posible encontrar fortaleza y crecimiento personal. Su historia es un ejemplo inspirador para quienes atraviesan situaciones similares, recordándonos la importancia de enfocarnos en nuestro bienestar y desarrollo personal.