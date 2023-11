¿Epa Colombia pensaba adoptar? La influenciadora reveló detalles sobre su embarazo

La influenciadora Epa Colombia, cuyo nombre de pila es Daneidy Barrera, ha estado muy activa en sus redes sociales compartiendo los momentos que vive junto a su pareja, la futbolista Karol Samantha, por lo cual ha estado envuelta en un par de polémicas recientemente.

El embarazo de Epa Colombia

Cabe recordar que la creadora de contenido está feliz esperando un bebé y mostró todo el proceso a través de su cuenta de Instagram. Para llegar a cabo la fecundación, la pareja optó por un sistema de inseminación artificial, con el cual las dos tendrían participación en el embarazo.

Actualmente, está en el quinto mes de gestación y se ha sincerado con sus seguidores hablando sobre las complicaciones que ha tenido en este tiempo y lo que ha tenido que hacer para llevar el control del crecimiento de su bebé para lograr que sea un embarazo exitoso.

En una primera ocasión, la empresaria reveló que tuvo un fuerte periodo de malestares estomacales y vómitos, lo que ha hecho que su proceso sea muy fuerte para ella y su pareja. Ellos últimos días, decidió hacer una dinámica de preguntas y respuestas en su cuenta de Instagram, mediante la cual entregó más detalles sobre cómo ha sido su embarazo.

La famosa influenciadora ha confesado que los medicamentos que ha tenido que tomar como parte del tratamiento han afectado su cuerpo. Entre los efectos secundarios, ha experimentado la caída del cabello y brotes en su rostro. Además, ha reconocido que su estado de ánimo ha fluctuado debido a la influencia de las hormonas y los medicamentos.

Sin embargo, Epa Colombia ha mostrado fortaleza y ha superado estos desafíos con determinación. A pesar de las dificultades, está emocionada de convertirse en madre y espera con ansias la llegada de su bebé.

¿Epa Colombia tendrá a su bebé por cesárea?

La influenciadora también ha revelado que, debido a la fecundación in vitro, no podrá dar a luz de manera natural. Será necesario que se le practique una cesárea, un proceso que ya ha sido acordado con su médico tratante para el momento del nacimiento.

La noticia de que Epa Colombia ha optado por la fecundación in vitro para embarazarse ha generado distintas reacciones en sus seguidores. Algunos le han brindado su apoyo y admiración por su valentía al buscar otras alternativas para cumplir su deseo de ser madre. Otros, por su parte, han expresado su sorpresa ante esta decisión.

Además, la creadora de contenido explicó que antes de embarazarse a través de la fecundación in vitro, también consideró la opción de adoptar en caso de no lograr el embarazo de manera natural, ya que es un proceso bastante complicado en el que no se garantiza que se de la fecundación, por lo que muchas mujeres lo intentan más de una vez: "Yo fui muy afortunada, amiga".

Sin embargo, gracias a la bendición de quedar embarazada en su primer intento, Epa Colombia no tuvo que recurrir a esta alternativa y está disfrutando plenamente de esta etapa tan importante en su vida.

En conclusión, Epa Colombia ha revelado curiosidades de su embarazo a través de fecundación in vitro, compartiendo detalles sobre los desafíos físicos y emocionales que ha enfrentado durante este proceso. Aunque no podrá tener a su bebé de manera natural, la influenciadora se muestra fuerte y emocionada por la llegada de su hijo. Esta noticia ha generado diversas reacciones en sus seguidores, quienes la apoyan en esta maravillosa etapa de su vida.