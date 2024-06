Humoristas internacionales compiten para hacer reír al Papa Francisco

El 14 de junio, el Papa Francisco acogió en el Vaticano a más de 100 comediantes, humoristas y cómicos provenientes de todo el mundo, recordándoles que "cuando logran hacer sonreír inteligentemente a un solo espectador, también hacen sonreír a Dios".

Entre los destacados asistentes se encontraban figuras como los estadounidenses Stephen Colbert, Jimmy Fallon, Chris Rock, Whoopi Goldberg, y los mexicanos Chumel Torres y Florinda Meza, conocida por su papel y relación con el icónico Roberto Gómez Bolaños, "Chespirito".

Este encuentro tuvo lugar en el Palacio Apostólico y contó con la participación especial del jesuita James Martin, único clérigo invitado, conocido por su defensa del colectivo LGTB en la Iglesia y por haber sido capellán del programa satírico "The Colbert Report".

La risa como conexión humana

Al iniciar su discurso, el Papa Francisco elogió a los comediantes por su habilidad para generar risas, destacando que, en medio de tantas noticias negativas y crisis personales y sociales, ellos tienen el poder de difundir serenidad y alegría. "Tienen y cultivan el don de hacer reír", afirmó el Pontífice.

El Papa subrayó la capacidad de los humoristas para llegar a personas de diversas generaciones y culturas, señalando que "unen a la gente, porque la risa es contagiosa". Resaltó además que la alegría compartida es un potente antídoto contra el egoísmo y el individualismo, ya que la risa ayuda a romper barreras sociales, crear vínculos entre las personas y construir una cultura compartida.

Un don precioso

A lo largo de su intervención, el Santo Padre agradeció a los humoristas por ayudar a las personas a superar dificultades y a manejar el estrés diario, permitiéndoles enfrentar la vida con humor. Compartió también que él mismo reza una oración de Santo Tomás Moro para pedir sentido del humor, y animó a los presentes a hacer lo mismo: "Es una gracia que pido todos los días, porque me ayuda a tomarme las cosas con buen humor".

El Papa Francisco destacó que los comediantes tienen la capacidad de hacer sonreír a la gente incluso al tratar temas serios y problemas cotidianos, pero siempre sin sembrar alarma o terror. "El humor no ofende, no humilla, no resalta los defectos de las personas", enfatizó.

El mensaje de unidad que envía el Papa Francisco

En un mundo donde la comunicación a menudo genera divisiones, el Papa alabó a los humoristas por su habilidad para reunir realidades diversas y, a veces, opuestas. La risa, según el Pontífice, nunca va "en contra de nadie", sino que crea espacios de libertad y expresión.

Este evento en el Vaticano no solo celebró el talento de estos artistas, sino que también subrayó el papel vital del humor en la sociedad actual. La risa, como lo expresó el Papa Francisco, es una herramienta poderosa para la unidad y la comprensión mutua.