"Mi niña interior está saltando de felicidad": la experiencia de Ela Tubert en los Grammy Latino

El pasado 14 de noviembre se celebró la versión 25 de los Grammy Latinos, allí los artistas colombianos salieron a relucir con importantes reconocimientos por su trayectoria.

Salieron a relucir nombres reconocidos como los de Karol G, Feid, Shakira, Fonseca y Carlos Vives, quienes llevan una carrera exitosa. Además, entre las reconocidas celebridades también brilló el de Ela Taubert.

Ela, una joven bogotana de apenas 24 años, quien ganó el Grammy a mejor nuevo artista.

¿Qué significó para ti recibir este galardón tan importante en una carrera tan corta, pero exitosa?

Una bendición demasiado grande, de verdad que es un sueño hecho realidad.Mi niña interior está saltando de felicidad porque es algo que cualquier artista y músico sueña de llegar a conseguir algún día, que este momento llegue en algún momento de nuestras carreras. Fue muy especial.

De verdad que ha sido una semana llena de muchas primeras veces, llena de muchas sorpresas y muchas alegrías. Demasiado mágico.

En una industria tan competitiva como la musical, ¿cómo lograr a los 24 años tener un gramófono en tus manos?

Creo que hay algo muy especial en no rendirse y en ser perseverante. El camino no siempre ha sido fácil, ha costado mucho, ha tocado derribar muros, ha tocado tocar muchas veces la puerta y creo que esto simplemente muestra que si uno tiene mucha fe, no se rinde.

Es normal que el camino a veces se torne difícil, creo que en cualquier carrera, no solo en esta, siempre van a haber momentos de montaña rusa y de poder enaltecer todas las cosas bonitas de la gente que me ha apoyado siempre.

Ela, colaboraste con Joe Jonas, un ex Jonas Brothers, ¿cómo es esa relación profesional con él?

Una locura, yo a Joe lo admiro desde que estoy mucho más chiquita y de corazón. De hecho, tengo un video cantando una de sus canciones, fingiendo tocar guitarra y todo súper emocionada. Es un sueño hecho realidad.

Yo no solo lo admiro y lo respeto como artista, sino como ser humano, él es increíble y es una de las cosas más bonitas que me ha pasado en la vida y que genuinamente creo que jamás, jamás voy a olvidar.