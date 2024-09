Eminem confirmó que nunca volverá a cantar una de sus canciones más famosas, ¿cuál es y por qué?

El rapero estadounidense Eminem, conocido por su habilidad para crear letras contundentes y emotivas, ha sorprendido a sus seguidores al anunciar que no volverá a interpretar uno de los temas más icónicos de su carrera.

El artista se disculpó públicamente por haber escrito "Cleanin' Out My Closet", una canción que fue un gran éxito en 2002, pero que hoy en día prefiere no volver a cantar.

La canción que Eminem no quiere volver a cantar

Eminem, cuyo nombre real es Marshall Mathers, reveló que "Cleanin' Out My Closet" es la canción de su repertorio que ha decidido dejar atrás. El tema aborda la complicada y tumultuosa relación que tuvo con su madre, Debbie Nelson, con quien mantuvo conflictos públicos durante muchos años. En la letra, el rapero expresa su enojo y resentimiento hacia ella, mencionando situaciones personales y difíciles que marcaron su vida.

Sin embargo, con el paso del tiempo, Eminem ha cambiado su perspectiva sobre esta canción. En su tema "Headlights", lanzado años después, el rapero busca una reconciliación y ofrece una disculpa abierta a su madre, mostrando una evolución en su forma de pensar y de sentir hacia ella. "No odio a mi madre. Ella es hermosa para mí porque es mi madre", dice en "Headlights", marcando un claro contraste con su mensaje anterior.

La razón detrás de su arrepentimiento

El medio Capital Xtra informó que cada vez que Eminem escucha "Cleanin' Out My Closet" en la radio, siente incomodidad y arrepentimiento. El rapero ha afirmado que en ese momento estaba lleno de ira y, con el tiempo, ha llegado a entender que muchas de las palabras que escogió en esa canción fueron duras e injustas. "En su momento estaba enojado. Ahora sé que no fue tu culpa", dijo refiriéndose a su madre.

Debido a esta reflexión y evolución personal, Eminem ha decidido que no volverá a interpretar esta canción en sus próximos conciertos. Aunque muchos de sus fanáticos comprenden esta decisión, también lamentan que uno de sus temas más populares ya no forme parte de sus presentaciones en vivo. Esta decisión resalta la madurez del artista y su disposición a reconocer y enmendar sus errores del pasado, ofreciendo una lección de humildad y crecimiento personal a su público.