Salió a la luz el cartel del Festival Estéreo Picnic 2025 y las redes sociales 'explotaron'

Este martes 3 de septiembre, el Festival Estéreo Picnic 2025 reveló finalmente su cartel y dio mucho de qué hablar en redes sociales. El evento musical más importante de Colombia contará con la participación de artistas como Justin Timberlake, Shawn Mendes y Alanis Morissette. Los 'creyentes' compartieron opiniones divididas, pues muchos quedaron inconformes con los 'headliners'.

Una gran parte del público que adquirió las entradas a 'ciegas' no quedó satisfecha con los artistas que encabezarán el festival. Antes de que se liberara el 'line-up', en redes sociales se hablaba de la posible actuación de artistas y bandas de la talla de Lana del Rey, Dua Lipa, Pearl Jam, Green Day, Red Hot Chili Peppers y Avril Lavigne.

Sin embargo, los organizadores pudieron confirmar a Olivia Rodrigo, Timberlake, Mendes, Rüfüs Du Sol, Morissette, Tool, The Black Keys y Justice. Teniendo en cuenta que en ediciones pasadas habían logrado firmar a artistas como Blink 182, Kings of Leon, Sam Smith, Drake, The Strokes, Guns N' Roses, Kendrick Lamar, The Killers, The Weeknd y Gorillaz, quedó cierta desazón entre el público.

Conozca el cartel del Festival Estéreo Picnic 2025

Festival Estéreo Picnic: comparación entre el cartel del 2024 y 2025

Saque sus propias conclusiones, así fue el cartel del 2024:

Blink 182, Feid, SZA, Blessd, Kings of Leon, Sam Smith, Arcade Fire, Limp Bizkit, Hozier, Placebo, Greta Van Fleet, Thirty Seconds To Mars, M.I.A, The Offspring, Phonenix, Black Coffee, James Blake, Grupo Frontera, Rina Sawayana, The Blaze, Tainy, Dove Cameron, Fruko y sus Tesos, King Gizzard & The Lizard Wizard, Bad Gyal, Proyecto Uno, Four Tet, Arca, Kevin Kaarl, The Blessed Madonna, Nicki Nicole, Omar Apollo, Zhu, Whomadewho, Jaden, Kittin, Nothing But Thieves , Floating Points, Yves Tumor, Future Islands, La Etnnia, Poolside, Overmono, YSY A, Latin Mafia, Penyair, Irepelusa, Oblivion´s Mighthy Trash, Verraco, Homie!, Rutzo, Dillom, Tornall, Divino Niño, Laura Pérez, Maca & Gero, El Kalvo, Sa!koro, Akrila, Lolabúm, Okraa, Verito Asprilla, Matar Fuma, Lucas Hill, Niclear Digital Transistor, Mala Bengala, Los Dinosaurios Murieron Ayer, Selene, Buha 2030, Afro Legends, More, Mariscos, Volcán, Caballos de Fuerza, Anamaría Dramas, Laurél, Esteban Rojas.