"Yo también gané": Vicky Berrío abrió su corazón tras la final de Masterchef Celebrity Colombia

Vicky Berrío disputó la final de Masterchef Celebrity Colombia junto a Carolina Cuervo, Martina La Peligrosa y Paola Rey, que se proclamó como la ganadora de la edición del 2024.

La comediante, al igual que Carolina y Martina, demostró un nivel muy alto en el capítulo decisivo y presentó una entrada, un plato fuerte y un postre que fueron excelentemente calificados por los chefs Nicolás de Zubiría, Jorge Rausch y Adria Marina. Sin embargo, entre ellos tres determinaron que Paola Rey había tenido un plus y que, por lo tanto, era la merecedora del galardón.

Luego de que se reveló a la ganadora del reality, Vicky Berrío felicitó en vivo a la actriz Paola Rey e, incluso, la abrazó y saltó junto a ella. Y, posteriormente, escribió un emocionante mensaje en su cuenta de Instagram manifestando que Masterchef Celebrity Colombia significó fue muy especial para ella.

Vicky Berrío abrió su corazón y reveló qué significó Masterchef Celebrity Colombia en su vida

"Si me preguntan que si yo gané, diré que sí porque mi premio no es la plata, sino que mi proceso y crecimiento como persona", inició enfatizando Vicky Berrío en su cuenta de Instagram.

Además, manifestó que aunque el camino no fue para nada fácil y tuvo altibajos, vivió día a día de la mejor manera y Masterchef Celebrity Colombia se convirtió en la experiencia más enriquecedora de su vida.

"Quedé muy feliz y tranquila, hice las cosas de la mejor manera que creía que eran mejor. Me abrazo, me agradezco y me aplaudo por haberme demostrado que sí podía, que fui capaz y que el reto fue conmigo", expresó también.

Y, en la parte final del mensaje, le envió un cariñoso mensaje a su familia y a la ciudadanía en general por apoyarla en todo momento, ser su motivación y hacerla sentir triunfadora a lo largo de toda la competencia.

La respuesta que Claudia Bahamón escribió en el mensaje de Vicky Berrío

"Ganaste, total, ganaste. Te amo, peladita, y claro que supimos de ti jajaja", escribió Claudia Bahamón en Instagram.

Por lo tanto, Vicky Berrío le respondió que la amaba más, que había sido un privilegio trabajar a su lado, pero mucho más conocerla y sentir su bondad y nobleza.