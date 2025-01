Así quedó el negocio de Epa Colombia tras ser capturada por la Fiscalía en Bogotá

Daneidy Barrera Rojas, más conocida como ‘Epa Colombia’, enfrenta nuevamente un episodio judicial que afecta su vida pública y empresarial.

En la noche del lunes 27 de enero, agentes del Cuerpo Técnico de Investigación (CTI) de la Fiscalía la capturaron en una de sus peluquerías, ubicada en el barrio Restrepo de Bogotá, tras el fallo definitivo en su contra por actos de vandalismo en 2019.

Epa Colombia reveló cómo fue su detención

El suceso no solo impactó emocionalmente a la influencer, sino también a su equipo de trabajo, quienes presenciaron el momento de la detención. Barrera expresó en sus redes.

“Qué triste salir de mi peluquería y que todo mi equipo de trabajo me vea subiéndome para que me lleven al Búnker de la Fiscalía”. Durante el procedimiento, el local quedó con vidrios rotos, según lo que reportan en redes sociales, aunque no se ha confirmado si hubo algún altercado en el lugar.

Epa Colombia se había destacado por construir un emporio de productos capilares y peluquerías que alcanzaron notoriedad en el mercado nacional.

Aunque la influencer asegura que tenía la intención de solucionar su situación legal con una indemnización a Transmilenio, el proceso judicial siguió su curso hasta culminar en una condena de 5 años y 2 meses de prisión.

¿Por qué fue capturada Epa Colombia?

La captura de Epa Colombia está relacionada con su condena por actos de vandalismo cometidos en el 2019 durante el Paro Nacional. En ese momento, la influencer fue grabada destruyendo una estación de Transmilenio en el sector de Molinos.

Este comportamiento derivó en un fallo definitivo por parte de la Corte Suprema de Justicia, que la condenó a 5 años y 2 meses de prisión por dañar una de las estaciones de transporte público en Bogotá.

Epa Colombia había manifestado en varias ocasiones su intención de reparar el daño mediante un acuerdo económico con Transmilenio, pero no tuvo éxito.