Así reaccionaron los participantes de Masterchef Celebrity Colombia ante la salida de Camilo Saenz

El reciente episodio de MasterChef Celebrity Colombia ha generado una avalancha de comentarios y opiniones en las redes sociales, provocados principalmente por la eliminación del primer concursante de esta temporada: Camilo Sáenz.

El sexto capítulo no solo marcó la salida de Sáenz, sino que también destacó las victorias de Ilenia Antonini, Martina la Peligrosa y Nina Caicedo, quienes aseguraron su permanencia en la competencia al subir al balcón.

Estas situaciones han suscitado una variedad de reacciones entre los seguidores del programa, quienes no han tardado en expresar sus puntos de vista en las plataformas digitales.

Opiniones divididas por la eliminación de Camilo Sáenz

En primer lugar, muchos usuarios de redes sociales han señalado la habilidad culinaria de Camilo Sáenz, considerándolo uno de los más fuertes competidores de esta edición.

Sin embargo, una decisión equivocada le costó su lugar en la cocina. Algunos comentarios en la red social X reflejan el sentimiento de decepción entre sus seguidores: "Un cocinero con mucho potencial, pero evidenció soberbia"; "Camilo modo zen por ayudarla terminó eliminado.

Esa energía de Mafe está fuerte"; "Camilo no debía salir, como ninguno de los otros participantes, porque todos me encantan"; "Al menos con la eliminación de Camilo, Martina perdió el miedo de ser la primera en irse".

Por otro lado, hay quienes aplaudieron la salida de Sáenz, argumentando que su actitud durante el reto de salvación, en el que culpó al comediante Franko Bonilla, fue inapropiada. Este incidente generó un intenso debate entre los televidentes.

Celebraciones por la salvación de Ilenia Antonini, Martina la Peligrosa y Nina Caicedo

Mientras tanto, las victorias de Ilenia Antonini, Martina la Peligrosa y Nina Caicedo no pasaron desapercibidas. El trío de participantes recibió un gran apoyo de los fanáticos, quienes aprovecharon para celebrar tanto sus salvaciones como el reciente triunfo de la Selección Colombia ante Paraguay en la Copa América.

Los comentarios en redes sociales reflejan el entusiasmo de los seguidores: "Me gusta que se haya salvado Nina Caicedo; lo merecía, pues no pudo estar en las fases para salvarse del delantal negro"; "Martina no fue la primera eliminada y le cumplió a Adriana.

Vamos a poder conocer más a Ilenia. Nina va a poder demostrar de qué está hecho el Pacífico"; "Qué gran día para ser colombiano. Ganó Colombia, Ilenia y Martina salvadas"; "Muy bien por Ilenia, se nota que ha estudiado, es disciplinada y es buen ser humano"; "¡Celébralo Colombia! Le ganamos a Paraguay y se quedaron mi Nina e Ilenia. Mañana debería ser festivo".

Las opiniones sobre el más reciente capítulo de MasterChef Celebrity Colombia demuestran la intensidad con la que los seguidores viven cada episodio, generando un debate continuo sobre los acontecimientos del programa.