Estrenos en cine: Deadpool vs Wolverine, Coraline y muchos más

En el mes de julio el cine trae consigo varias sorpresas que tiene emocionados a quienes aman ir a ver películas.

Desde películas de acción hasta películas para niños que pueden disfrutarse en familia. A continuación, le contaremos cuáles son esas películas que no puede perderse en este mes.

El esperado estreno de Deadpool vs Wolverine

Este jueves, 25 de julio, llegará a la pantalla grande el estreno de Deadpool vs Wolverine.

Para aquellos que han visto las anteriores películas de Deadpool, les emociona conocer qué trae el peculiar personaje y qué pasará en esta nueva historia.

Además, el nuevo personaje que lo acompañará, Wolverine, tiene a los fanáticos con las expectativas muy altas sobre la nueva película.

No obstante, se ha dicho que no es una película para niños ya que contiene escenas que no van acordes a cortas edades sino más bien es una película para mayores de 15 años.

Coraline y la puerta secreta ahora será en 3D

La legendaria película volverá a la pantalla grande pero esta vez será en 3D. Quienes solían verla de pequeños ansían poder vivir una nueva experiencia pero esta vez, en cine.

Por esta razón, muchos esperan ansiosos el estreno de la nueva película e incluso planean poder verla con amigos de sus edades, con quienes la veían años atrás.