"No permitiré difamaciones": exesposa de Daddy Yankee emitió contundente pronunciamiento sobre el divorcio

El pasado lunes 2 de diciembre, Daddy Yankee, considerado el reggaetonero número uno de la historia, comunicó que estaba llevando a cabo un proceso de divorcio con Mireddys González, su exesposa.

"Después de más de dos décadas de matrimonio y luego de muchos meses de intentar salvarlo, hoy mis abogados responden a la petición de divorcio recibida por parte de Mireddys", aseguró el artista.

"Respeto la decisión de Mireddys y agradezco el tiempo que compartimos, lleno de bendiciones, valores, amor y con una hermosa familia que seguirá siendo nuestra prioridad", manifestó también.

Sin embargo, luego de que esa noticia se hizo viral, han circulado múltiples rumores. Algunos de ellos relacionados con que la ruptura se presentó por la presunta salida del reggaetonero con otra mujer.

Por lo tanto, Daddy Yankee tuvo que pronunciarse nuevamente no solo para desmentir esa versión, sino que también para pedir respeto y que no se difunda información falsa que haga más difícil el proceso.

Adicionalmente, Mireddys González, su exesposa, también decidió romper el silencio este 14 de diciembre e hizo énfasis en que, aunque es una persona aferrada a Dios, no permitirá ningún tipo de difamaciones.

Este fue el pronunciamiento de la exesposa de Daddy Yankee acerca del divorcio

"Hoy, con toda la paz que papá Dios me da, comprendo que una verdadera transformación no es aparentar, sino vivir un nuevo estilo de vida. Eso es lo único que importa, no los intentos, sino los hechos", aseguró Mireddys González.

"Los pido respeto para toda nuestra familia para poder concluir correctamente este proceso ante la justicia del hombre. Quiero aclarar que como hija de Dios nunca permitiré difamaciones hacia mi persona, venga de quien venga", concluyó.

Mireddys Gónzalez, exesposa de Daddy Yankee, volvió a referirse a la única razón del divorcio

En el mismo comunicado, con el propósito de que no sigan surgiendo más rumores, Mireddys González aclaró que la única razón por la que se separaron con Daddy Yankee fue porque no hubo más entendimiento de pareja.

"Les informo con la integridad y verdad que vivo día a día en el camino de papa Dios, que por causas irreconciliables con Ramón estamos en este proceso de divorcio", precisó.