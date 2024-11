Desde Rock al Parque no se quedaron callados y lanzaron fuerte pulla a la canción +57

La reciente colaboración musical entre Karol G, Feid, Maluma y J Balvin, titulada '+57', ha desatado una ola de críticas por parte de miles de usuarios.

La canción, que rápidamente se posicionó en los primeros lugares de las listas de popularidad, ha sido objeto de controversia debido a ciertas letras que, según diversos sectores de la sociedad, promueven la sexualización de menores.

Versos como "una mamacita desde los fourteen" han generado un intenso debate sobre la responsabilidad social de los artistas y el impacto de sus canciones en la juventud.

Fuerte mensaje desde Rock Al Parque

En medio de esta polémica, en uno de los eventos más importantes del género Rock como 'Rock Al Parque', Doctor Krápula se ha pronunciado de manera contundente, utilizando sus redes sociales para expresar su desacuerdo con la letra de la canción.

El vocalista de la banda, Mario Muñoz, ha calificado los versos en cuestión como "inaceptables" y ha enfatizado la importancia de proteger la niñez.

"La niñez es sagrada y debemos cuidarla. No podemos permitir que se normalice la sexualización de menores. Como artistas tenemos un gran poder de influencia y debemos usarlo de manera responsable", afirmó Doctor Krápula en una publicación que rápidamente se viralizó.

Karol G pidió disculpas

Ante la creciente controversia, y en medio de una avalancha de comentarios en redes sociales, Karol G decidió responder públicamente.

"Siento mucha frustración por la desinformación que se ha dado, con los post falsos que supuestamente he hecho y eliminado desde Twitter, cuenta que no uso desde hace más de seis meses", dijo.

Y agregó que "en este caso, desafortunadamente, se sacó de contexto la letra de una canción con la que buscaba celebrar la unión entre los artistas y poner a bailar a mi gente".

Finalmente, medio de sus letras, la cantante colombiana no ocultó el dolor que le causa la situación y aceptó que esta experiencia le ha dejado una lección importante.

"Escucho, me hago responsable y me doy cuenta que todavía tengo mucho por aprender (…) me siento muy afectada y me disculpo de corazón".