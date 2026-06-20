Fútbol, amigos y asado al barril: la tendencia que marca el Mundial 2026

Cada vez que llega un Mundial de fútbol, millones de personas reorganizan sus rutinas para compartir los partidos con amigos, familiares y compañeros de trabajo. Las reuniones en casa, los encuentros para ver a las selecciones favoritas y las jornadas alrededor de la comida se convierten en parte esencial de la experiencia mundialista.

En Colombia, una de las tendencias que más fuerza ha tomado durante estos encuentros es el asado al barril, una alternativa que ha transformado la manera de preparar carne en casa y que gana espacio entre quienes buscan convertir cada partido en una ocasión especial.

El Mundial impulsa nuevas formas de reunirse en casa

La temporada mundialista suele estar acompañada de reuniones donde el fútbol se mezcla con la gastronomía. Más allá de ver un partido, muchas familias aprovechan para organizar almuerzos, encuentros de fin de semana y celebraciones alrededor de una buena comida.

En ese contexto, el asado se mantiene como uno de los planes favoritos. Sin embargo, cada vez más aficionados están explorando técnicas diferentes a la parrilla tradicional. Una de ellas es el asado al barril, reconocido por ofrecer una cocción lenta, uniforme y con un característico sabor ahumado.

Según el chef Migue Viscido, aliado de Minerva Foods, esta técnica permite conservar mejor la jugosidad de la carne gracias al calor envolvente que genera el barril durante la preparación.

Las claves para un asado perfecto durante los partidos

Para quienes planean reunirse durante el Mundial, el experto recomienda precalentar el barril a 200 grados centígrados antes de comenzar la cocción. También aconseja que el calor provenga de las brasas y no de las llamas directas para evitar que la carne se queme.

Otro aspecto importante es controlar la ventilación y evitar abrir constantemente el barril, ya que esto altera la temperatura interna. Además, sugiere incorporar un recipiente con líquidos, hierbas y especias para mantener la humedad y potenciar el sabor.

Entre los cortes más recomendados para este tipo de preparación aparecen la chata, la punta de anca y la colita de cuadril, piezas que destacan por su contenido de grasa y capacidad para conservar la jugosidad.

Mientras el Mundial 2026 sigue reuniendo a miles de aficionados frente a las pantallas, el asado al barril se consolida como uno de los grandes protagonistas de los encuentros en casa.