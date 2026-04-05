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Nuevo dolor de cabeza: la DIAN revela cuándo un asado podría generar impuestos

La entidad explica en qué casos pueden existir obligaciones tributarias cuando hay cobros por el uso de espacios comunes.

Asados Dian qué dice la norma
FOTO: Freepik

Noticias RCN

abril 05 de 2026
07:00 p. m.
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En medio de dudas recientes sobre un supuesto cobro de impuestos a los asados, la Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales (DIAN) ha reiterado que no existe un tributo específico sobre esta actividad.

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La confusión surge por la aplicación de normas vigentes relacionadas con ingresos derivados de servicios, como el alquiler de zonas comunes en conjuntos residenciales.

De acuerdo con los lineamientos de la entidad, cualquier actividad que implique un cobro puede generar obligaciones tributarias. Esto incluye escenarios en los que las administraciones de propiedad horizontal cobran por el uso de espacios como zonas BBQ, salones comunales u otras áreas compartidas.

Cuándo aplican impuestos en el uso de zonas comunes

Según la noma vigente, si existe un cobro por el uso de un espacio, este puede considerarse una prestación de servicios. En ese caso, podrían aplicarse obligaciones como la facturación electrónica y, dependiendo de las condiciones, el cobro del IVA.

Este criterio forma parte de las acciones que la DIAN ha venido reforzando en materia de control fiscal, especialmente en sectores donde se generan ingresos que no siempre son reportados.

La entidad ha insistido en la importancia de cumplir con la formalización de actividades económicas, incluso cuando se trata de ingresos ocasionales.

Por qué se habla de “impuesto a los asados”

La expresión ha sido utilizada por algunos medios para simplificar el tema, aunque en la práctica no se trata de un nuevo impuesto. Lo que se analiza es si hay un ingreso asociado al uso del espacio donde se realiza el asado.

Por ejemplo, si el uso de la zona BBQ está incluido dentro de la cuota de administración, no habría un cobro adicional ni una operación gravada. En cambio, si se cobra una tarifa específica por su uso, ese ingreso podría estar sujeto a las reglas tributarias vigentes.

 

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