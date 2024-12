Se agrava la situación del hijo de Diomedes Díaz: informan que le amputaron una pierna

La salud de Miguel Ángel Díaz, hijo del reconocido cantante vallenato Diomedes Díaz, sigue siendo un tema de profunda preocupación para sus familiares, amigos y seguidores.

Tras una leve mejoría que lo llevó a despertar del coma, el joven ha sufrido un nuevo revés que lo ha obligado a regresar a la Unidad de Cuidados Intensivos (UCI).

La complicación más reciente en el estado de salud de Miguel Ángel ha sido la amputación de una de sus piernas, producto de las complicaciones derivadas de su enfermedad renal crónica.

Esta intervención quirúrgica se hizo necesaria debido a la formación de múltiples trombos en la extremidad inferior, una situación que ponía en riesgo su vida.

Por medio de una entrevista que concedió al programa Alerta Crónica, la madre de Miguel Ángel, Yolanda, informó que su hijo regresó a una unidad de cuidado intensivo, donde permanece intubado y donde se le practicó la intervención quirúrgica.

¿Qué enfermedad padece el hijo de Diomedes Díaz?

Desde hace varios años, Miguel Ángel Díaz ha lidiado con problemas renales que han afectado significativamente su calidad de vida. A pesar de recibir un trasplante de riñón de su madre, Yolanda Rincón, la enfermedad ha progresado, requiriendo tratamientos de diálisis y hospitalizaciones constantes.

“El 16 de diciembre llegué súper temprano y la doctora me dijo que Miguel estaba muy mal, que lo mejor era volver a intubarlo. Esta es la tercera vez que lo intubamos y eso es terrible. Miguel, en medio de todo, se dio cuenta y me dijo que no dejara que le hicieran eso. Me dijo: ‘Mami, no quiero ¿Qué tal que no me despierte?’. Cuando yo les pregunté a los médicos el porqué de la descompensación de Miguel, ellos llamaron al ortopedista y él lo revisó y se dio cuenta que era su pie", contó la madre.

Y agregó: "De un día para otro, que tenía rojo, ya estaba negro completamente. Luego llegó la psicóloga y me dijo que debía tomar una decisión, pues mi hijo necesitaba la amputación de la pierna. Fue terrible tomar esa decisión y a mí me hubiese gustado que él tomara esa decisión, pero uno...”.

Mamá de Miguel Ángel Díaz pide ayuda

En la misma entrevista con Alerta Crónica, la madre de Díaz pidió una ayuda con una prótesis, todo con el objetivo de que su hijo se "adapte a su nueva condición".

“Quiero hacer un llamado a todas las personas de buen corazón y a aquellas que están en el medio de la música, que era el de su padre Diomedes Díaz, para que nos apoyen como puedan en esta causa humana que busca solo recuperar la salud de mi hijo (...) Por ejemplo, una sola pastilla vale 15 millones y le han aplicado dos dosis. Otra, que es para el corazón, cuesta 3.500.000 pesos. Hay tarros que debe consumir que valen 1.200.000 pesos cada uno. A él le han dado 25 tarros de esos”, clamó.