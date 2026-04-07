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El 'jefe' notificó INESPERADA decisión en La Casa de los Famosos Colombia 2026 y hubo lágrimas

Dos participantes rompieron en llanto tras enterarse de la nueva determinación que rige en la competencia.

Foto: Canal RCN.

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abril 07 de 2026
06:48 a. m.
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Con el inicio de una nueva semana en La Casa de los Famosos Colombia 2026, el 'jefe' impuso una nueva regla que revolucionó la competencia.

El lunes 6 de abril se llevó a cabo una nueva prueba de liderazgo y, tras un empate, el público tuvo que elegir al ganador.

Se tomó impensada decisión de ÚLTIMO MOMENTO en La Casa de los Famosos Colombia: esta es
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Fue así como se realizó una encuesta en Instagram para que las personas votaran por Eidevin López o Valentino Lázaro y, finalmente, el ganador fue el bumangués.

Sin embargo, el líder de esta semana será 'invisible'. Por lo tanto, no usará la habitación del poder para camuflarse, tomará decisiones de manera anónima y, además, nominará sin que nadie sepa sus votos.

Con las instrucciones del 'jefe', Valentino Lázaro ingresó en secreto al confesionario y se enteró de que es el líder 'invisible' de la semana. Asimismo, abrió la 'caja de pandora' y conoció que tenía que intercambiar a dos participantes de las habitaciones 'Calma' y 'Tormenta'.

En consecuencia, analizó el panorama, tomó una decisión contundente y, apenas el 'jefe' la notificó, hubo lágrimas.

Esta fue la primera decisión del líder 'invisible' de La Casa de los Famosos Colombia 2026

Valentino Lázaro, que hacía parte de 'Calma', decidió intercambiarse de habitación con Alexa Torrex.

Es así como la creadora de contenido ahora hace parte de 'Tormenta' y lloró por tener que alejarse de Alejandro Estrada y Tebi Bernal, que han sido sus amigos en la competencia.

Además, Valentino Lázaro, con la intención de engañar a sus compañeros y no dejarse descubrir, también rompió en llanto para hacer pensar que la decisión lo afectó.

Así quedaron las habitaciones en La Casa de los Famosos Colombia 2026 tras la decisión de Valentino Lázaro

Con el cambio que se llevó a cabo en la noche del 6 de abril, las habitaciones ahora están así:

¿Fin de los equipos?: este fue el líder invisible en La Casa de los Famosos Colombia
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'Calma':

  • Alexa Torrex.
  • Mariana Zapata.
  • Karola.
  • Beba de la Cruz.
  • Juanda Caribe.
  • 'Campanita'.
  • Eidevin López.

'Tormenta':

  • Tebi Bernal.
  • Alejandro Estrada.
  • Valentino Lázaro.
  • Juan Carlos Arango.
  • Aura Cristina.

 

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