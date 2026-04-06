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¿Fin de los equipos?: este fue el líder invisible en La Casa de los Famosos Colombia

Los participantes se llevaron la primera sorpresa de la noche por decisión del líder invisible.

Foto: Canal RCN
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abril 06 de 2026
09:48 p. m.
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Los participantes de La Casa de los Famosos Colombia iniciaron una nueva semana en la competencia con grandes sorpresas, pues la eliminación de Marilyn Patiño generó distintas reacciones con la que varios jugadores expresaron sus dudas e incertidumbre.

No obstante, el ‘Jefe’ decidió dar una nueva sorpresa a todos ya que concluyó que era buena idea seleccionar a un nuevo líder invisible para esta semana con el objetivo de confundir y generar nuevas estrategias dentro del juego.

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¿Quién es el líder invisible de la semana?

Tras una complicada prueba de contar estrellas, el famoso que ahora es el líder de la semana es Valentino Lázaro. Tras la euforia de tener el gran privilegio, sus labores empezaron a regir rápido ya que el ‘Jefe’ lo obligó a intercambiar a dos jugadores de habitación.

Tras realizar una estratégica meditación, Valentino decidió que lo más conveniente era intercambiarse a él mismo con Alexa para no levantar sospechas y generar un contundente impacto en ambos equipos.

Por supuesto, la noticia, anunciada por el ‘Jefe’, desató el caos entre todos los presentes, quienes también llegaron a manifestar que el líder no podía ser alguien cercano a los dos directamente implicados.

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¿Cuáles serán las tareas de Valentino?

El liderato del creador de contenido no pasará desapercibido ya que tendrá que cumplir con una serie de misiones para desestabilizar el juego, no ser descubierto por los demás y mantener sus beneficios.

La primera regla es que todos los demás famosos solo tendrán tres oportunidades para descubrir la identidad del líder. Si las tres oportunidades son usadas incorrectamente el líder mantendrá todos sus beneficios. De lo contrario, habrá consecuencias para este mismo.

Por supuesto, esta semana no será usada la habitación del poder para no exhibir al ganador de la ventaja.

Dentro de las funciones del famoso se encuentran las siguientes tareas, tales como: elegir a dos famosos para que reciban un video mensaje de sus familiares, usar el poder del veto de nominación en dos famosos, nominar desde el anonimato, votar a tres famosos para que no jueguen la salvación y elegir a dos famosos para que se usen pantalones dobles por 24 horas.

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