Se tomó impensada decisión de ÚLTIMO MOMENTO en La Casa de los Famosos Colombia: esta es

Tras la eliminación de Marilyn Patiño en La Casa de los Famosos Colombia 2026, el 'jefe' tomó una decisión que nadie tenía en mente e iniciará una nueva semana que revolucionará la competencia.

Y es que, desde hace algunas semanas, la máxima autoridad de la 'casa más famosa del país' ha recurrido a dinámicas que le han dado un 'picante' único al reality.

Por ejemplo, cuando Andrés Altafulla estuvo de visita, hubo un 'líder tirano' que pudo darles órdenes a sus compañeros e, incluso, enviarlos al calabazo.

Además, a lo largo de la última semana, hubo 12 llamadas telefónicas en las que se otorgaron poderes o castigos. ¿Qué pasará entonces a partir de este lunes?

La Casa de los Famosos Colombia 2026 tendrá 'líder invisible'

Este 6 de abril, como todos los lunes, La Casa de los Famosos Colombia 2026 tendrá un nuevo líder que no solo tendrá beneficios especiales, sino que deberá encargarse del orden.

No obstante, a diferencia de las semanas anteriores, nadie sabrá quién es y 'gobernará' desde el anonimato.

"Esta semana la autoridad se convierte en sombra y el poder no tiene rostro", expresó Carla Giraldo.

"Llega el 'líder invisible', que actuará en secreto, nominará desde el anonimato y nadie sabrá quién tiene el control, a menos que su boca lo traicione", complementó Marcelo Cezán.

¿Qué participante está en riesgo de eliminación en La Casa de los Famosos Colombia 2026?

Luego de la salida de Marilyn Patiño, ella tuvo que tomar la decisión de enviar a la placa de nominación a un famoso y escogió a Alejandro Estrada.

Según su explicación, le tiene un gran aprecio al actor, pero está en desacuerdo con muchas de las actitudes que ha tenido en la competencia.

¿Logrará salvarse a lo largo de la semana? No se olvide de ser testigo de todas las emociones a través de las transmisiones de la App y la señal principal del Canal RCN.