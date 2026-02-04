“Estoy cansado”: J Balvin habló sobre la compleja situación de pareja que vive con Valentina Ferrer

José Álvaro Osorio, más conocido como J Balvin, es tendencia nuevamente tras haber participado en la más reciente emisión de los Premios Grammy 2026 en donde contó con una importante nominación en la categoría ‘Mejor álbum urbano’ por su disco ‘Mixteip’.

Su aparición en la popular alfombra roja también generó tema de conversación ya que el antioqueño se presentó en compañía de su esposa Valentina Ferrer y su colega Ryan Castro.

No obstante, dicho encuentro ya es tendencia en redes ya que los fanáticos se percataron de un inusual detalle que luego generó aparente malestar entre el cantante y su pareja.

¿Qué pasó entre J Balvin y Valentina Ferrer?

No cabe duda de que el intérprete de ‘Made in Medellín’ siempre suele lucirse en todas las pasarelas en las que participa, pues el paisa también es considerado como uno de los más grandes íconos de la moda dentro de la industria musical.

Así mismo, Valentina Ferrer, esposa y madre de su hijo, también logra sobresalir al lado del cantante, quien, de manera evidente, posee una estatura más baja que la argentina.

Fue este asunto el que se tomó principalmente las redes sociales ya que cientos de internautas se dispusieron a crear una amplia variedad de memes en donde, con evidente edición, se exageró la altura de la mujer y se redujo la del cantante.

Ante la gran ola de comentarios, Ferrer decidió tomar sus redes sociales para pronunciarse sobre lo ocurrido ya que manifestó que su altura ha generado inconformidad por parte del paisa, quien, en el mismo clip ,cuestionó a la modelo por utilizar zapatillas de gran altura.

“Estoy haciendo una sopa a ver si crezco. Estoy cansado… así como estoy parezco Pikachu, pequeñito y amarillo. Te pusiste esos tacones como de circo… me dijeron chichón de piso, que usara plataformas, que parecía un Labubu. Si ella hubiera usado zapatos con plataformas pequeñas habríamos quedado igual”, comentó el artista.

J Balvin sorprende junto a Bad Bunny

Por otro lado, el cantante antioqueño volvió a sorprender al tener un esperado acercamiento con su colega Bad Bunny con quien protagonizó un mediático encuentro en una de las más recientes presentaciones del puertorriqueño en México.

Dichas fotografías dejaron ver la unión entre Balvin, Bad Bunny y Ryan Castro, quienes fueron ovacionados, por parte de los internautas, como unos de los más grandes e importantes exponentes del género urbano.