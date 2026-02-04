Al menos 162 muertos deja ataque armado en el centro de Nigeria

Al menos 162 personas murieron tras un ataque armado contra una aldea en el estado de Kwara, en el centro-oeste de Nigeria, en uno de los episodios de violencia más letales registrados en el país en los últimos meses, informó este miércoles la Cruz Roja.

El ataque ocurrió la noche del martes en la aldea de Woro, pocas horas después de que el Ejército nigeriano realizara operaciones en la región contra lo que calificó como “elementos terroristas”. Inicialmente, las autoridades locales habían hablado de decenas de víctimas, pero con el paso de las horas la cifra aumentó de forma significativa.

¿Qué dicen las autoridades en Nigeria?

Babaomo Ayodeji, secretario de la Cruz Roja en el estado de Kwara, señaló que los equipos de rescate siguen buscando cuerpos en la zona, por lo que el número de fallecidos podría aumentar. Un legislador local, Sa’idu Baba Ahmed, indicó que muchos habitantes lograron huir hacia áreas boscosas, algunos con heridas de bala.

Según los reportes, los atacantes ingresaron al poblado alrededor de las seis de la tarde, incendiaron comercios y también el palacio del líder tradicional. Hasta el momento, se desconoce el paradero del rey local, identificado como Alhaji Salihu Umar.

El gobierno del estado de Kwara responsabilizó a “células terroristas” y aseguró que el ataque sería una represalia por las recientes operaciones militares en la región. El gobernador AbdulRahman AbdulRazaq condenó lo ocurrido y lo calificó como un acto “cobarde”.

Nigeria enfrenta desde hace años una grave crisis de seguridad, marcada por la presencia de bandas armadas que saquean pueblos y secuestran personas, conflictos intercomunitarios en los estados centrales y la actividad de grupos yihadistas en el noreste y noroeste del país. En las últimas semanas, el Ejército ha intensificado sus operativos y ha informado sobre la muerte de decenas de combatientes en Kwara.

Como respuesta a la ola de violencia, las autoridades locales habían impuesto toques de queda y cerrado escuelas en algunas zonas, medidas que empezaron a levantarse recientemente. Sin embargo, este nuevo ataque vuelve a poner en evidencia la fragilidad de la seguridad en una de las regiones más golpeadas por el conflicto interno en el país más poblado de África.