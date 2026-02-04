¡Conmovedor! Esta fue la canción que Luis Alfonso hizo para Yeison Jiménez

La muerte de Yeison Jiménez ha generado un gran impacto en la industria musical del mundo, pues incluso su legado ha sido reconocido en importantes escenarios como los propios Premios Grammy en donde se exaltó su aporte para el género, su influencia y la profunda conexión con su público.

El caldense ha sido merecedor de un sin fin de homenajes en su memoria. A estos se sumó el cantante Luis Alfonso, quien reveló una canción durante su más reciente homenaje en El Campín.

RELACIONADO Natalia Jiménez conmovió con el regalo que le dio la esposa de Yeison Jiménez

Canción de Luis Alfonso en honor a Yeison Jiménez

Los fanáticos del cantante manifestaron su gran emoción ante la participación de Luis Alfonso, quien ha logrado posicionarse dentro del género regional como uno de los artistas más influyentes y cercanos a Yeison Jiménez.

Por esto, en medio del sentido concierto que reunió a miles de asistentes, el cantante sorprendió al revelar que realizó una canción exclusiva en honor a su gran amigo y compañero de trabajo.

Vestido de blanco, con sombrero y guitarra, así el intérprete de ‘Chismofilia’ se tomó la tarima para entonar su sentida canción que, en medio de su letra, exaltó su amistad con el caldense, lo despidió y manifestó que prontamente tendrán la oportunidad de encontrarse una vez más.

Por supuesto, las reacciones no se hicieron esperar ya que cientos de internautas manifestaron que dicha interpretación corresponde a una “muestra real de respeto” hacia Yeison Jiménez, quien colaboró en varias oportunidades con el hombre.

RELACIONADO Este fue el mensaje con el que la esposa y la familia de Yeison Jiménez conmovieron a Jhon Alex Castaño

Luis Alfonso rompe en llanto por Yeison Jiménez

Por otro lado, el artista compartió un resumen de su presentación en ‘Mi promesa 2’, el pasado sábado 31 de enero.

No obstante, dio a conocer uno de los momentos más especiales de la jornada ya que también tuvo la oportunidad de recibir una placa con una fotografía y un sentido mensaje de agradecimiento en nombre del caldense, su esposa, familia y demás equipo de trabajo.