Captaron a James Rodríguez en una sesión espiritual: revelaron fotografías del capitán

El futuro de James Rodríguez parece haber encontrado su rumbo entre lo espiritual y lo profesional. A través de las redes sociales, se conocieron imágenes del capitán de la Selección Colombia sumergido en sesiones de meditación y yoga en La Casa del Tigre, un exclusivo refugio de bienestar ubicado en Copacabana, Antioquia.

El volante decidió realizar esta pausa profunda justo un día antes de emprender el vuelo hacia lo que sería su nuevo destino deportivo en los Estados Unidos.

Tras finalizar su etapa en el Club León de México, el "10" se encuentra en condición de agente libre. El hermetismo sobre su paradero terminó cuando el propio jugador publicó una fotografía desde el interior de un avión, lo que, sumado a reportes de fuentes nacionales e internacionales confirman que su rumbo es el Minnesota United de la MLS.

James se prepara mentalmente para el Mundial 2026

El paso del volante por el centro de retiro en Copacabana no fue fortuito. Acompañado por su grupo de trabajo y un familiar cercano, se vio a James Rodríguez buscando plenitud mental antes de viajar a su próximo club.

El gran objetivo de la temporada es el Mundial 2026, y el jugador entiende que la estabilidad emocional es tan vital como el ritmo de competencia para liderar a la "Tricolor".

Mientras el entorno del fútbol especulaba sobre su estado físico, las imágenes en sesiones de bienestar sugieren que el cucuteño busca llegar a Norteamérica con una mentalidad renovada.

La MLS, que inicia actividades a finales de febrero, aparece como la oportunidad ideal para que James mantenga el nivel exigido por el cuerpo técnico nacional.

James Rodríguez le dijo no a Millonarios pese a la gestión de Falcao García

La confirmación de su viaje a territorio estadounidense también puso fin a la ilusión de ver al "10" en la Liga BetPlay. Según reveló el periodista Carlos Antonio Vélez en 'Palabras Mayores', Radamel Falcao García llamó personalmente a James para intentar convencerlo de vestir la camiseta de Millonarios FC. "Falcao le dijo: "Hermano, venga y juegue, aquí hay una opción".

Sin embargo, según Vélez, el mediocampista colombiano tiene pretensiones económicas que desbordan la realidad del mercado local.

Tras descartar opciones en Argentina y Brasil debido al cierre de los mercados y las altas pretensiones económicas, el mediocampista optó al parecer por la oferta del Minnesota United.