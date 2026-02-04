CANAL RCN
Feria Midatacrédito 2026: consulte su puntaje gratis y negocie deudas

Así puede consultar su puntaje en Datacrédito gratis y negociar deudas en la Feria Midatacrédito 2026.

febrero 04 de 2026
06:42 a. m.
Con el objetivo de brindar herramientas para la recuperación económica y el saneamiento de carteras, DataCrédito Experian confirmó la realización de la Feria Midatacrédito 2026.

La cuarta edición de este encuentro presencial se llevará a cabo en Bogotá este sábado 7 de febrero, en las instalaciones de Corferias.

Desde las 9:00 a. m. hasta las 5:00 p. m., los asistentes podrán acceder a asesoría especializada para interpretar su historial crediticio, conocer los factores que afectan su calificación y participar en jornadas de educación financiera que promueven hábitos de pago saludables.

¿Cómo consultar el puntaje de crédito y renegociar deudas en la Feria Midatacrédito 2026?

Uno de los mayores atractivos de la jornada es la posibilidad de consultar el historial crediticio de forma gratuita y recibir orientación sobre la escala de puntaje, que en Colombia oscila entre los 150 y 999 puntos.

Comprender esta cifra es vital, ya que es el principal filtro que utilizan bancos, cooperativas y fintech para otorgar préstamos, tarjetas de crédito o incluso servicios de telecomunicaciones.

Durante la feria, se habilitarán espacios de negociación directa. Los ciudadanos que presenten moras o deseen reestructurar sus pagos podrán dialogar con representantes de 15 entidades participantes, entre las que destacan el Banco de Bogotá, Banco Popular, Banco GNB Sudameris, entre otros.

Asimismo, cajas de compensación como Compensar y Colsubsidio, y compañías de financiamiento como Tuya y Finanzauto, ofrecerán alternativas de crédito y acuerdos de pago ajustados a la capacidad económica actual de los solicitantes.

Educación financiera en Bogotá este 7 de febrero

Más allá de la revisión de cifras, la Feria Midatacrédito 2026 se enfoca en el empoderamiento del consumidor. A través de talleres pedagógicos, expertos en finanzas personales enseñarán a los bogotanos a realizar una planificación financiera efectiva y a evitar los denominados "gastos hormiga" que minan el presupuesto mensual.

El evento también contará con el respaldo de organismos públicos como la Alcaldía Mayor de Bogotá y las secretarías de Hacienda y Desarrollo Económico, garantizando un entorno de transparencia y apoyo institucional.

La participación de empresas de gestión de cartera como CISA y Serlefin, junto a fintech innovadoras como Liquitty y Plurall, permitirá que personas con perfiles de riesgo encuentren soluciones reales para "limpiar" su nombre en las centrales de riesgo.

Para agilizar el ingreso a Corferias, los organizadores han dispuesto un proceso de preregistro virtual, optimizando la experiencia de quienes ven en este sábado una oportunidad para escribir una nueva y mejor historia crediticia.

