CANAL RCN
Tendencias Video

Natalia Jiménez conmovió con el regalo que le dio la esposa de Yeison Jiménez

Sonia Restrepo, viuda del cantante Yeison Jiménez, sorprendió a la artista española tras el concierto homenaje en 'El Campín'.

Noticias RCN

febrero 03 de 2026
07:51 p. m.
Unirse al canal de Whatsapp de Noticias RCN

El pasado 31 de enero, la artista española Natalia Jiménez dijo presente en el estadio 'El Campín' de Bogotá para participar en el concierto homenaje para Yeison Jiménez, como parte del tour 'La Promesa' que el artista ya tenía cerca de llenar antes de su trágica muerte.

VIDEO: este es el fenómeno que apareció en el cielo y por el que dicen que Yeison Jiménez estuvo presente en El Campín
RELACIONADO

VIDEO: este es el fenómeno que apareció en el cielo y por el que dicen que Yeison Jiménez estuvo presente en El Campín

La cantante protagonizó uno de los eventos más emotivos de la jornada, al cantar la canción 'Pedazos' que tenía junto a Yeison. Allí expresó que era la primera vez que la interpretaba en vivo, sin imaginarse que lo tendría que hacer sola. Además, cantó una versión de 'Amor Eterno', estremeciendo a más de uno.

El gesto de la esposa de Yeison Jiménez

Días después de esta presentación, la cantante reveló un gesto que tuvo Sonia Restrepo con ella. La esposa y madre de los hijos de Yeison Jiménez le dio un regalo por haber asistido al homenaje y en diálogo con Infobae Colombia entregó los detalles.

Me regalaron una caja preciosa con una carta divina, diciéndome lo mucho que le importó a Yeison mi presencia en su vida, de lo que significó para él, con unas muy, muy bonitas palabras. Fue muy bonito y muy emotivo poder conocerla, lástima tener que conocerla en un momento así.

Natalia Jiménez y el duelo tras varios días desde el accidente

En esta misma entrevista, la cantante reveló que después de poder rendirle un homenaje a Yeison Jiménez desde las tarimas, ahora siente algo más de paz y le ayudó a llevar el duelo de un gran amigo que le dejó la música.

Este fue el mensaje con el que la esposa y la familia de Yeison Jiménez conmovieron a Jhon Alex Castaño
RELACIONADO

Este fue el mensaje con el que la esposa y la familia de Yeison Jiménez conmovieron a Jhon Alex Castaño

"Ya ahora vivo es como un periodo de asumir lo que pasó. Asumir que ya no va a estar con nosotros. Cuando pude cantar en 'El Campín' sentí esa paz de que ya me despedí, porque no había podido despedirme de él", comentó.

Unirse al canal de Whatsapp de Noticias RCN Google News Síguenos en Google News

Te puede interesar

Astrología

"Veo una tragedia": escalofriante advertencia de Mhoni Vidente para reconocidos cantantes

La casa de los famosos

Participantes de la Casa de los Famosos rompieron el hielo y se dieron beso: así fue el momento

Yeison Jiménez

Este fue el mensaje con el que la esposa y la familia de Yeison Jiménez conmovieron a Jhon Alex Castaño

Otras Noticias

SOAT

SOAT en Colombia tendría cambio drástico para este 2026: ley busca modificar esto

El Seguro Obligatorio de Accidentes de Tránsito (Soat) tendría un nuevo beneficio.

Gustavo Petro

Radican denuncia contra hermano del presidente Petro por supuesto audio de Pipe Tuluá

Pipe Tuluá fue extraditado este martes, 3 de febrero, a los Estados Unidos; mismo día en el que los presidentes Petro y Trump se reunieron en Washington D.C.

Donald Trump

Donald Trump rompió el silencio sobre reunión con Petro: “No éramos los mejores amigos”

América de Cali

¿Por qué el Fortaleza vs. América de Cali no se puede jugar en Techo?

Medicamentos

Bebés en riesgo vital: EPS retrasan alimentos médicos y niños con alergia grave pasan semanas sin poder comer