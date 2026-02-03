Natalia Jiménez conmovió con el regalo que le dio la esposa de Yeison Jiménez

El pasado 31 de enero, la artista española Natalia Jiménez dijo presente en el estadio 'El Campín' de Bogotá para participar en el concierto homenaje para Yeison Jiménez, como parte del tour 'La Promesa' que el artista ya tenía cerca de llenar antes de su trágica muerte.

La cantante protagonizó uno de los eventos más emotivos de la jornada, al cantar la canción 'Pedazos' que tenía junto a Yeison. Allí expresó que era la primera vez que la interpretaba en vivo, sin imaginarse que lo tendría que hacer sola. Además, cantó una versión de 'Amor Eterno', estremeciendo a más de uno.

El gesto de la esposa de Yeison Jiménez

Días después de esta presentación, la cantante reveló un gesto que tuvo Sonia Restrepo con ella. La esposa y madre de los hijos de Yeison Jiménez le dio un regalo por haber asistido al homenaje y en diálogo con Infobae Colombia entregó los detalles.

Me regalaron una caja preciosa con una carta divina, diciéndome lo mucho que le importó a Yeison mi presencia en su vida, de lo que significó para él, con unas muy, muy bonitas palabras. Fue muy bonito y muy emotivo poder conocerla, lástima tener que conocerla en un momento así.

Natalia Jiménez y el duelo tras varios días desde el accidente

En esta misma entrevista, la cantante reveló que después de poder rendirle un homenaje a Yeison Jiménez desde las tarimas, ahora siente algo más de paz y le ayudó a llevar el duelo de un gran amigo que le dejó la música.

RELACIONADO Este fue el mensaje con el que la esposa y la familia de Yeison Jiménez conmovieron a Jhon Alex Castaño

"Ya ahora vivo es como un periodo de asumir lo que pasó. Asumir que ya no va a estar con nosotros. Cuando pude cantar en 'El Campín' sentí esa paz de que ya me despedí, porque no había podido despedirme de él", comentó.