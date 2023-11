¡Volvió a aparecer! Joven defensor de las ciclorrutas en Cali marcó un precedente: en video

Andrés Tejedor, identificado en las redes sociales como Ostin en su cuenta de TikTok volvió a hacerse viral, luego de subir un video deteniendo el paso de motociclistas en la ciclorruta de una vía en Cali. El reciente video fue publicado el domingo 26 de noviembre en las horas de la tarde y ya cuenta con más de 5.000 reproducciones. En las imágenes, se pudo apreciar a Andrés defendiendo el carril de los ciclistas: “Vamos a hacerlo como ciudadanos que somos y vamos a hacer respetar los espacios públicos. El que tenga afán que coja su cicla y coja esta vía porque esto es solo para ciclistas”.

En el video, Tejedor defiende a los ciclistas, argumentando que no les permite transitar debido al uso indebido que hacen del carril. Cabe la pena recordar, que este joven caleño inició con la propuesta de defender los carriles de los ciclistas a raíz de un accidente de tránsito que sufrió. Sin embargo, la situación se complicó cuando se dirigió a urgencias y le informaron que no tenía servicio de salud, ya que su empresa no lo había afiliado a ninguna Entidad Promotora de Salud (EPS).

Igualmente, Andrés Tejedor mencionó públicamente que, tras ser atendido, se le otorgaron cinco días de incapacidad. Según Tejedor, esta situación no le gustó a su jefe y por eso, le comunicó que debía pasar por su liquidación debido a que no le era útil un empleado que no cumpliera con sus funciones.

Por tal motivo, este joven inició esta campaña para proteger la vida y seguridad de los ciclistas.

Video de joven defensor de las ciclorrutas es viral en las redes sociales

Amigos de Cali: ¿ustedes no están instruyendo a más gente así de linda como para que nos la envíen a Medellín? Acá podríamos potenciar como ya se imaginan esta iniciativa.



😍



pic.twitter.com/lIPbh3OjJ4 — Jesucristo 𝕏𝕏𝕏 Carrefour🦜 (@CristoAtado) November 26, 2023

Andrés Tejedor hizo respetar la ciclorruta en Cali

En este nuevo hecho, Andrés Tejedor paró la vía de la ciclorruta para no dejar pasar a los motociclistas: “Por este carril nada de motos. Estoy ofendido porque realmente sale uno es a trabajar. Aquí me voy a quedar parado haciendo respetar las ciclorrutas de Cali. Me voy a quedar parado y usted verá que hace mi hermano y haga lo que tenga que hacer porque esto es de bicicletas y no de motos. Así que parche y coja carretera”

Del mismo modo les dijo: “Aquí estaré y no me voy a mover. El que tenga afán que se pase para el otro lado. Están de picados a locos, ustedes verán qué van a hacer”

Al ver este video, uno de los motociclistas que se encontraba en la fila levantó su vehículo y se pasó de carril. En ese momento, el joven caleño resaltó: Mire, esos manes se devolvieron. ¿Usted, se va a quedar ahí? Lo mejor que puede hacer es devolverse y coger la carretera”.

Finalmente, el motociclista se devolvió y Tejedor siguió insistiendo en defender el uso legal de las ciclorrutas en Cali.