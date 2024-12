Impresionantes reacciones de fanáticos de Karol G tras el 'sold out' de su muñeca en cinco minutos

Este 3 de diciembre salió a la venta la muñeca que lanzó Karol G en colaboración con Bratz y es igual a ella. Las compras iniciaron a realizarse sobre las 11 de la mañana y al cabo de unos minutos no quedó ninguna unidad.

La misma artista de reggaetón subió una historia a su Instagram para darles a conocer a sus seguidores el momento exacto en el que podían comenzar a adquirir la muñeca. De esa manera, logró un sold out impresionante.

¿En cuánto tiempo se agotaron las muñecas Bratz idénticas a Karol G?

Karol G confirmó a través de Instagram que las muñecas que lanzó con su apariencia se vendieron en un lapso entre tres y cinco minutos.

Es importante recordar que este artículo era limitado y tenía un precio de 50 dólares en la página oficial de Bratz, aunque también estaba disponible en empresas minoristas ubicadas en México, Perú, España, Chile y Colombia.

De igual manera, una de las características que hacía especial este producto es que Karol G se convirtió en la primera artista en tener una muñeca con una apariencia semejante a la de ella.

Así reaccionaron los seguidores de Karol G tras el 'sold out' de su muñeca Bratz

Todos los seguidores estuvieron atentos al momento en el que Bratz comenzó a vender el producto oficial de Karol G, pero, desafortunadamente, algunos no pudieron conseguirlo a pesar de que realizaron todos los esfuerzos posibles.

En consecuencia, le escribieron múltiples mensajes a la cuenta oficial de Instagram de Bratz para que reconsideren fabricar nuevas unidades y ponerlas en venta. "No pude conseguirlo", "me he quedado sin ella literalmente haciendo el check out", "no alcancé y quiero una" y "restock" fueron algunos de las frases más destacadas.

La última publicación de Bratz que está relacionada con la muñeca edición limitada de Karol G cuenta en estos momentos con más de 20,9 millones de likes, supera los 3.000 comentarios y ha sido compartida aproximadamente 1.500 veces.