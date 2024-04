Karol G en El Campín: accesos, horarios, artistas invitados y recomendaciones

El próximo 5 y 6 de abril, el 'Mañana Será Bonito Latam Tour' llegará a Bogotá. Karol G volverá a presentarse en Colombia después de cuatro meses, pues a principios de diciembre de 2023 puso a 'vibrar' al Atanasio Girardot con dos conciertos inolvidables. 'La Bichota' confirmó más de 45 mil asistentes por noche y se espera que brinde un gran espectáculo en El Campín.

La artista antioqueña, de 33 años, arrancó esta gira el pasado 8 de febrero con un concierto en el mítico Estadio Azteca, de Ciudad de México. Pasó por Guatemala, El Salvador, Costa Rica, República Dominicana y Venezuela, antes de viajar a la capital.

"¿Cómo en cuanto tiempo superamos esto? Gracias Venezuela por el amor desbordado que me dieron, 2 Noches de cantar, reír, bailar, gritar, llorar y de recordar. Gracias Servando y Florentino por cantar 'De Sol a Sol' conmigo y hacer Juntos la coreografía. No me las creo. Los amo familia, próxima parada Colombia, la casita", dijo la cantante nacida en Medellín, luego de finalizar su show en Caracas.

Pues bien, se abrirán las puertas a las 3:00 p. m. (hora local) los conciertos en el 'coloso de la 57'. Ela Taubert, Jhay P, Andy Rivera y DJ Agudelo 888 se encargarán de abrir el espectáculo; mientras que el evento principal está programado para las 8:00 p. m. En los últimos días ha llovido en la capital, por lo cual se le recomienda a los asistentes vestir un atuendo apropiado para las condiciones climáticas.

Accesos para los conciertos de Karol G en El Campín:

VIP y palco oriental ingresará por la puerta que se encuentra en la calle 58B con carrera 28.

VIP y palco occidental tendrá entrada en la calle 53B con carrera 28A.

Oriental alta y baja encontrará acceso por la calle 57 con diagonal 61B.

Norte y Preferencial estará ubicado en la calle 57A justo detrás del Movistar Arena.

Occidental alta, baja y alta vip entrará por el punto dispuesto sobre la carrera 30 al lado del Movistar Arena.

Recomendaciones para el concierto de Karol G en El Campín

Localidad para menores en el show de Karol G

“La única localidad para menores de edad a partir de 10 años: oriental alta familiar a esta localidad pueden ingresar menores entre los 10 y 17 años en compañía de un adulto responsable. En esta tribuna no se expenderán ni se podrán consumir bebidas alcohólicas. todos, tanto menores como acompañante, deben ingresar con boleta de la misma localidad”, señaló la página web de 'Tu Boleta'.

"Las demás localidades sin excepción son para mayores de 18 años de edad. en caso de no cumplir con el requisito mínimo de edad o comprar boletas para un menor de edad en otra localidad diferente a los sectores mencionados, no se permitirá el ingreso al concierto ni se realizará devolución de dinero”, concluyó.