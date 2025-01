Padre de Kevin Bocanegra apareció y habló sobre el guía del Nevado del Tolima y Jois Ramírez

Una de las muertes que más llamó la atención en el 2025, fue el fallecimiento de Kevin Bocanegra, joven de 15 años de edad que murió tras sufrir un edema pulmonar mientras subía el Nevado del Tolima.

Recientemente, su padre, Hernando Bocanegra, compartió sus sentimientos y perspectivas sobre el lamentable suceso. Además habló sobre Óscar Apolinar, primo de Kevin que lo acompañó como guía durante la trágica travesía.

¿Qué dijo el padre de Kevin Bocanegra?

En una entrevista con Mastv Canal 3, Hernando Bocanegra relató su encuentro con Óscar Apolinar, primo de Kevin y quien fungía como guía durante la expedición. Según Hernando, Óscar se enteró de la muerte de Kevin el 1 de enero por la tarde. Al respecto, comentó:

"Yo le escribí a Óscar por la noche, cuando me entero de que Kevin está malo; le dije, 'Óscar, cuénteme, qué pasó, dónde está mi hijo, a mí me acaban de llamar y me han dicho que usted dejó botado a mi hijo, yo no creo que usted haya sido capaz de coger otro rumbo y dejar a Kevin solo'... Por la tarde, creo que ese mismo 1 de enero por la tarde, o tal vez el 2, Óscar me llama".

Hernando describió a Óscar como una persona muy afectada por la tragedia y mencionó que, a pesar de las circunstancias, no guarda rencor hacia él:

"Óscar es mi ahijado, es un sobrino que yo quiero mucho, es una persona que admiro bastante. Entonces que hayan existido falencias, errores, eso yo lo dejo para que lo averigüen por otro lado, porque yo no tengo ningún criterio para juzgar a mi sobrino".

Padre de Kevin también habló sobre Jois Ramírez

Hernando también se refirió a Jois Ramírez, novia de Kevin, quien ha denunciado públicamente una presunta negligencia durante la expedición. Al respecto, Hernando expresó:

"La familia que Kevin trajo a mi casa, yo los adoro, no tengo nada. Como han dicho que los culpables, los responsables, de la muerte de mi hijo fueron Jois y la mamá; eso no es cierto. Jois tuvo que subir a la cumbre por orden de Kevin".

Estas declaraciones contrastan con las acusaciones de Jois, quien ha señalado a Óscar Apolinar por no tener los permisos requeridos ni la experiencia necesaria para liderar la expedición.

Este incidente ha resaltado la falta de control y regulación en el montañismo en Colombia, así como la insuficiente formación de algunos guías, afectando negativamente a las agencias de montañismo en el país.

Mientras las autoridades continúan investigando las circunstancias que rodearon la muerte de Kevin Bocanegra, su padre ha optado por no emitir juicios apresurados y dejar que las indagaciones sigan su curso.