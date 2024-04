Taylor Swift rompe récord con su nuevo álbum 'The tortured poets department'

La semana pasada, Taylor Swift, la cantante número 1 en el mundo, lanzó su último álbum, "The Tortured Poets Department", en todas las plataformas digitales.

Como era de esperar, el álbum ha sido recibido con un éxito abrumador por parte de sus seguidores y la crítica especializada.

Récord histórico en reproducciones en 24 horas

En un impresionante logro, el nuevo álbum de Taylor Swift ha establecido un nuevo récord histórico.

En tan solo 24 horas desde su lanzamiento, el álbum acumuló un total de 300 millones de reproducciones, convirtiéndose así en el álbum más reproducido en sus primeras 24 horas en la historia de la música.

Lo más notable de este hito es que Taylor Swift ha superado su propio récord anterior. Anteriormente, el récord de álbum más reproducido en sus primeras 24 horas lo tenía la misma cantante con su anterior lanzamiento, "Midnights", que registró 184,7 millones de reproducciones.

Taylor Swift siempre se ha destacado por su talento musical

Entre las canciones destacadas de este nuevo álbum se encuentra "Fortnight", en la que Taylor Swift colabora con Post Malone.

Esta canción no solo forma parte del álbum más exitoso del momento, sino que también ha alcanzado el estatus de la canción más escuchada en la plataforma, superando incluso a "Easy on Me" de Adele, que dominó las listas en 2021.