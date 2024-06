Problemas para Karen Sevillano: ¡Tuvo que cancelar monumental evento con sus seguidores!

Karen Sevillano prometió un evento masivo con sus seguidores, luego de ganarse La Casa de los Famosos Colombia, pues sin los votos de ellos esto hubiera sido imposible.

La vallecaucana, a través de sus redes sociales, invitó a los 'Papillentes' que votaron por ella a un evento donde tenían que asistir con una camiseta naranja.

“Hola chicos. Estamos emocionados de invitarlos a nuestro evento, donde los queremos ver luciendo su camisa naranja favorita. Además de disfrutar de actividades divertidas. No se olviden de los premios que los esperan. Prepárense chicos, los esperamos. No Falten”, dijo Karen a través de sus redes sociales.

Sin embargo, por un tema de documentación, este no fue posible realizar, por lo que a través del mismo canal canceló el evento.

“Resulta que yo quería hacer un evento en el que yo pudiera compartir con todos ustedes, pero me dijeron que tenía que sacar unos permisos en la alcaldía y la gobernación que yo no sabía. Como yo vi que el lunes todo el mundo se Reunión, pues no, mami, eso no es así de sencillo, yo no sabía que se necesitaba tanto papeleo para reunirnos en una cancha”, comentó Sevillano a través de una de sus historias de Instagram.