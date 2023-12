La cuantiosa cifra que cobra Andrea Valdiri por publicidad: son más de 100 millones

Andrea Valdiri, reconocida bailarina y empresaria colombiana, ha sido blanco de críticas y rumores debido a su reciente separación con el influenciador bumangués Felipe Saruma. Desde que anunciaron su divorcio en sus redes sociales se han desatado un sinfín de especulaciones sobre las razones de esta ruptura.

Pese a que ninguno de los dos brindó mayores detalles sobre los motivos del divorcio, aclararon en sus cuentas de Instagram que habían finalizado todo en buenos términos y resaltaron la admiración que continúan sintiendo mutuamente. No obstante, esto no impidió que los usuarios comenzaran a crear rumores, los cuales han puesto a Valdiri como la responsable de la separación.

Valdiri se destapa sobre su vida privada

Ante las constantes críticas, la creadora de contenido habló en su cuenta de Instagram sin tapujos sobre diversos aspectos de su vida personal y profesional. Entre los temas abordados, destacó la cantidad de críticas que ha recibido en redes sociales por sus publicaciones comerciales y su separación con Felipe Saruma.

En cuanto a las críticas, Valdiri no dudó en enfrentarlas, explicando que su separación venía dese hace mucho más tiempo del que la gente conoce en redes sociales. Afirmó que no vive con Saruma desde hace tres meses y que los usuarios juzgan sin conocer bien cómo sucedieron las cosas: "Ustedes no conocen ni el 1% que yo puedo ser como mujer".

Adicionalmente, invitó a sus seguidores a darle prioridad a sus vidas en lugar que a las de otras personas, mucho más cuando no saben el trasfondo de las cosas sobre relaciones ajenas. Por esta razón, señaló que no se ha dejado permear por las opiniones negativas y que ella sabe que ha actuado bien con sus anteriores parejas.

¿Cuánto cobra Valdiri por publicidad?

Otro de los temas que tocó la barranquillera en sus historias fueron sus recientes fotografías en las que posó muy sensual para hacerle publicidad a una marca colombiana. Valdiri recibió cientos de críticas por estas imágenes, ya que los usuarios aseguraban que "está pasada de moda" y que las imágenes fueron demasiado sugestivas.

La creadora de contenido afirmó que no se ha dejado afectar por opiniones negativas, ya que su trabajo haciendo fotografías sensuales hace parte del juego del marketing, argumentando que esta práctica se viene realizando desde hace mucho tiempo, por lo que no tendría sentido que la juzgaran solo a ella por hacerlo.

Además, reveló que cobra una suma millonaria que obtuvo por participar con esta marca colombiana: "Yo le cobré 120 millones de pesos", afirmó la barranquillera, sorprendiendo sus seguidores con la cifra.

La valentía de Valdiri al mencionar el monto que percibe por su trabajo publicitario dejó a más de uno impresionado, pues no era esperado que revelara dicha información. Además, resaltó que muchas de las personas que la critican no obtienen ni una fracción de lo que ella recibe por cada proyecto.

Con estas declaraciones, Andrea Valdiri demuestra una vez más su carácter fuerte y su determinación para enfrentar cualquier desafío que se presente en su vida personal y profesional. Nadie puede negar el impacto que tiene en el mundo de la publicidad y cómo ha sabido establecerse como una figura influyente en las redes sociales.