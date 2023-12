Andrea Valdiri se destapó sobre su separación: "Yo ya no vivía con Saru hace tres meses"

La reconocida influencer y bailarina Andrea Valdiri ha sido una de las polémicas principales en redes sociales durante los últimos días debido a su separación con el bumangués Felipe Saruma. Cientos de usuarios han estado pendientes de sus publicaciones para saber más sobre esta ruptura, lo que ha llevado a un sinfín de especulaciones y opiniones.

Algunos internautas aseguran que Valdiri es la culpable del divorcio debido a la actitud aparentemente alegre y tranquila que ha tomado, mientras que Saruma se ha mostrado en sus redes sociales más afectado por la situación, según sus seguidores. Incluso, han surgido rumores sobre presuntas infidelidades y conflictos familiares.

Valdiri opina sobre su separación

Ante las constantes opiniones de los internautas, la barranquillera decidió pronunciarse mediante sus historias de Instagram, expresando su molestia por las atribuciones que han tomado los usuarios sobre ella y su pasada relación.

En sus declaraciones, Valdiri hizo varias aclaraciones, afirmando que hay muchos detalles que las personas no conocen de ella y que vienen ocurriendo desde hace más tiempo del que se imaginan. "Yo ya no vivía con Saru hace unos tres meses", dejando claro que la separación no era algo reciente como se había especulado.

"Me han puesto de marido a cantantes, han hecho memes y han hecho de todo con mi situación de la separación (...) Ustedes no conocen ni el 1% de lo que yo puedo ser como mujer", manifestó la creadora de contenido.

¿Cómo maneja Valdiri los comentarios negativos?

De esta manera, el mensaje principal que Valdiri le quiso dejar a sus seguidores fue a no juzgar sobre lo que no conocen, explicando que las redes sociales muestran apenas una faceta de las personas y no revela como es su vida en realidad. Además, rechazó los rumores que han rondado en torno a sus relaciones anteriores.

Valdiri aseguró que ha recibido numerosos comentarios negativos por la forma como ha llevado todas sus relaciones, especulando el porqué no sus matrimonios no han perdurado. No obstante, aseguró que no se ha dejado permear por estas opiniones y que solo ella sabe el trasfondo de su vida amorosa.

En forma de broma, la influenciadora dijo que, con el fin cumplir con las necesidades de su audiencia, planeaba crear un reality sobre sus expareja para que todos puedan saber más sobre su vida privada: "Voy a hacer plata con esto, eso es lo que ustedes quieren".

La separación de Andrea Valdiri y Felipe Saruma ha generado gran atención en las redes sociales, siendo objeto de múltiples especulaciones por parte de los seguidores de ambos. Sin embargo, con su pronunciamiento, Valdiri busca dejar claro su postura y defender su derecho a vivir su vida personal sin ser juzgada constantemente.