‘La Hija del Mariachi, el musical’, colmó de amor y emoción al público en su primera función

La hija del mariachi, el musical, no pudo comenzar mejor. Tuvo una gran acogida entre el público que tuvo la fortuna de asistir al lanzamiento de esta adaptación de la exitosa novela del Canal RCN.

En el Bar Garibaldi, en el teatro Astor Plaza, hubo sala llena y los espectadores disfrutaron de rancheras y un ambiente que evoca a la hermosa cultura mexicana.

“La gente no sólo copió la obra sino que se emocionó de principio a fin, y eso nos tiene muy contentos. Esa mezcla entre lo musical y teatral logró un encanto único que esperamos se siga repitiendo por muchas noches”, afirmó Jorge Hugo Marín, director del espectáculo.

Y es que en el Bar Garibaldi, como en el famoso barrio de Ciudad de México, hubo fiesta, tequila, tacos, amigos y, sobre todo, mucho amor, ese componente especial que tuvo el hall del Astor Plaza, con mucho color.

Para Luisa Fernanda Giraldo, actriz que personifica a Doña Eulalia, “esta función prueba que la unidad hace la fuerza en el escenario. Hemos tenido unos ensayos extenuantes, pero todo el esfuerzo que hacemos vale la pena. Fue muy conmovedor ver al público hermoso cantando las canciones. Ese poder y alegría es lo que nos alimenta”.

Los asistentes gozaron de piñatas, murales alusivos a la cultura mexicana y dos barras cantineras con comida deliciosa y bebidas que los transportarán hasta el país de los mariachis.

Hubo mesas para dos y cuatro personas, para amores y amistades, justamente en el mes en el que se celebra esos dos componentes hermosos de la vida.

Impresiones del público

“La hija del mariachi es mi novela favorita por eso quise venir al musical. Es una adaptación muy chévere de la novela. La musicalidad, la historia… es muy entretenida. Fue maravilloso el homenaje póstumo que le hicieron a Alfonso Ortiz”, dijo Catalina Cortés.

Por su parte, Andrea Vera concluyó: “El espectáculo me pareció muy bueno. Resumieron muy bien la novela. Las canciones, la integración que hicieron de la novela. No me imaginé que todos los actores cantaran tan bien”.

Compra tus entradas

¡Qué estás esperando para comprar tus entradas! Teatro, música, tequila y tacos te esperan en el Bar Garibaldi para vivir una noche que no olvidarás.