Reconocidos actores revivirán el amor de Rosario y Emiliano en 'La Hija del Mariachi, el musical'

17 años después de que se emitiera la telenovela, ‘La Hija el Mariachi’ vuelve como un musical, una versión adaptada por Jorge Hugo Marín e inspirada en la historia de amor de Rosario y Emiliano.

El musical mantendrá la esencia e identidad propia de la novela. Recreará situaciones de la Bogotá actual “con personajes propios de nuestros tiempos que el público sentirá cercanos” y será protagonizada por Martina ‘La Peligrosa’, Karoll Márquez y Carlos Fernández, quienes interpretarán a Rosario, Emiliano y El Coloso de Jalisco en el bar El Garibaldi.

Además contará con 17 artistas entre actores y mariachis, entre ellos, Carmenza Gómez, Luces Velásquez, Ella Becerra, Freddy Ordóñez, Juan Manuel Lenis y Jose Miel; quienes harán vivir una gran experiencia a los espectadores.

Una inolvidable historia de amor

Emiliano, un mexicano de alta sociedad, que por azares del destino llega a Bogotá huyendo de un crimen que no cometió, nunca imaginó que encontraría a su alma gemela en un bar. Rosario y él sintieron la chispa de manera instantánea cuando cruzaron miradas en El Garibaldi.

En esta nueva versión, Martina ‘La Peligrosa’ le dará vida a Rosario, una mujer alegre y desparpajada.

“Cuando me ofrecieron el papel pensé en qué iba a hacer con todos mis tatuajes. Me sorprendí cuando los directores me dijeron que querían darle un nuevo aire al personaje”, aseguró la artista.

Emiliano será interpretado por Karoll Márquez, quien demostrará sus habilidades con un acento mexicano que representará a un hombre de alta sociedad, un personaje con el que dará mucho de qué hablar.

Y Carlos Fernández le dará vida a El Coloso de Jalisco, un hombre que tendrá la admiración de las mujeres que llegan a Garibaldi, pero jamás el corazón de Rosario.

¿Cuándo y dónde son las funciones de ‘La Hija del Mariachi, el musical’?

Desde el 21 de septiembre ‘La Hija del Mariachi, el musical’ estará en el Teatro Astor Plaza con 20 artistas en escena y mariachi en vivo.

Las entradas desde $100.000 en www.Tuboleta.com o marcando #593

