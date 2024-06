La reconocida actriz colombiana que reveló que se casó por plata: “Solo interés”

Un hecho ha generado todo tipo de reacciones en la farándula criolla y las redes sociales, luego de que una reconocida actriz diera a conocer en una entrevista que, en su pasado, cuando era adolescente se casó con un hombre mayor por solo interés, lo que ha generado todo tipo de comentarios en las plataformas digitales.

La encargada de revolucionar las redes sociales fue Yesenia Valencia, reconocida actriz que ha estado en diferentes producciones colombianas y que se ha robado el cariño de todos los colombianos por su papel de Silvia en la telenovela de Rigo, la cual emocionó a todo el pueblo cafetero y seguidores del reconocido ciclista, Rigoberto Urán.

Yesenia Valencia hace fuerte confesión sobre su pasado

En entrevista en el programa ‘La Sala de Laura Acuña’, Yesenia Valencia confesó que desde su niñez siempre enfocó sus deseos en la danza, razón por la que se ganó un casting en la ciudad de Bogotá, teniendo que dejar todo en su ciudad natal y trasladarse a la capital de la República, en donde estuvo sola y vivió momentos difíciles.

A pesar de que el primer proyecto no tuvo muchos éxitos, Yesenia tomó la decisión de quedarse en Bogotá para comenzar sus estudios en actuación. Al pasar el tiempo, los recursos económicos no eran los mejores, por eso durante su almuerzo consumía unas piezas de pan con gaseosa, esto con el objetivo de ahorrar lo más posible.

Sin embargo, la situación cambió tiempo después, luego de que Yesenia conociera a un hombre de aproximadamente 40 años, quien le propuso tener un matrimonio, a pesar de que no había un vínculo sentimental que los uniera.

“Eso fue un matrimonio muy arreglado. Él me dijo: ‘Yo te convengo’. Yo le dije: ‘A usted no lo quiero’, pero me dijo que sí. En conclusión, me casé por plata (…) Mi mamá se opuso rotundamente al tema y le dijo: ‘usted está loco, mire la edad que usted tiene y mire la edad que ella tiene, a usted qué le pasa. En diez años ella ya no va a querer saber nada de usted’”, aseguró la actriz.

Yasenia Valencia confesó que había cometido un error

Luego de cuatro años de matrimonio, cuando ella tenía 21 años, se dio cuenta del error que había cometido, razón por la que tomó la decisión de divorciarse de marido y tomar nuevos rumbos en su vida personal y profesional.

"Tuve un matrimonio maravilloso, pero todo fue arreglado y no había nada por construir", finalizó la reconocida actriz.