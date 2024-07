Latina gana hasta 5.000 dólares al día en Nueva York eliminando piojos: esta es su historia

En un mercado competitivo como el de Nueva York, donde los emprendedores buscan oportunidades únicas, Eliana Edith Ortega encontró un camino poco convencional pero extremadamente lucrativo: la eliminación de piojos. Esta mujer latina se ha convertido en una sensación viral en las redes sociales por su habilidad para resolver un problema común con grandes recompensas financieras.

Ortega, originaria de Ecuador, compartió su historia con Univisión, revelando cómo pasó de enfrentar desafíos iniciales en Estados Unidos a convertirse en una emprendedora exitosa en el lucrativo negocio de sacar piojos. "Los piojos no discriminan. No son racistas. Ellos solo buscan sangre para alimentarse", explicó, destacando la universalidad del problema que enfrenta.

Lo que comenzó como un trabajo eventual se transformó en una empresa próspera. Ortega ha logrado ganar hasta 5.000 dólares en un solo día al atender a familias adineradas, incluyendo la de un expresidente estadounidense, aunque prefirió no dar detalles específicos.

¿Cuánto dinero cobra por una sesión para eliminar piojos?

Su tarifa por sesión es de 500 dólares, reflejando la alta demanda y disposición de los clientes para pagar por un servicio especializado y efectivo.

Con sus ingresos, Eliana ha logrado adquirir un apartamento en Nueva York, una ciudad conocida por sus altos costos de vida. No solo se ha establecido como una experta en la eliminación de piojos, sino que también ha fundado su propia academia, la Larger Than Lice Academy. Esta iniciativa no solo capacita a otras mujeres emprendedoras en el arte de sacar piojos, sino que también les brinda la oportunidad de generar ingresos significativos a través de esta actividad.

"Quiero demostrar que sí se puede. Los latinos tenemos la sangre y la determinación necesarias para triunfar", afirmó Ortega, subrayando su compromiso con el empoderamiento económico y la capacitación profesional en su comunidad.

Su historia es un ejemplo inspirador de cómo la perseverancia y la identificación de una necesidad pueden transformarse en una carrera próspera y significativa en un entorno tan competitivo como el neoyorquino.