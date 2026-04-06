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Exparticipante de La Casa de los Famosos fue víctima de robo: “Estoy recuperando todo”

El famoso tomó sus redes para hacer una advertencia a sus seguidores y contactos cercanos.

Foto: Canal RCN.

Noticias RCN

abril 06 de 2026
05:59 p. m.
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Los internautas han estado al tanto de lo que ocurre en las vidas de algunos exparticipantes más polémicos de la tercera temporada de La Casa de los Famosos Colombia, quienes han dado tema de conversación estando fuera del programa.

Este el caso de Nicolás Arrieta, quien incluso se sumó como invitado por unos días al programa matutino ‘Buen día, Colombia’ en donde no solamente habló de su paso por el juego, sino que también entrevistó a algunos de sus excompañeros eliminados.

No obstante, el hombre rompió el silencio en las horas más recientes al revelar que fue víctima de un robo a lo que sumó un importante llamado a todos sus fanáticos y demás contactos.

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¿Qué le pasó a Nicolás Arrieta?

El creador de contenido sorprendió a sus seguidores al revelar que el pasado miércoles 1 de abril fue víctima de robo al perder su teléfono móvil. Pese a que no reveló mayores detalles sobre los hechos, también aprovechó las historias de su cuenta oficial de Instagram para hacer una seria advertencia sobre lo ocurrido, pues expresó que si solicitaban dinero desde su número sí se trataba de él.

Así mismo, reveló que actualmente se encuentra en el proceso de recuperación de la información del dispositivo lo que hasta ahora le habría permitido poder hablar con sus seguidores por medio de redes sociales.

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Por otro lado, el creador de contenido aprovechó su participación en el programa ‘Buen día, Colombia’ para hablar sobre el paso de Marilyn Patiño por la competencia una vez más.

Pese a que recalcó, de manera jocosa, la semana que duró por segunda vez en el juego, decidió cuestionar la supuesta intuición que le habría fallado a la mujer para sumarse por segunda vez a la casa más famosa del país.

No obstante, Patiño recalcó que llegó a sentirse excluida por sus compañeros ya que incluso expresó que Alexa y Alejandro la habían tomado como su “empleada”.

Por supuesto, las intervenciones de Arrieta ya han sido comentadas por cientos de internautas, quienes han exaltado la labor del hombre al convertirse en la “cuota sincera” dentro del programa del Canal RCN.

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