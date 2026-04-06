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Isabella Ladera sufrió percance con una prenda durante la revelación de género de su bebé

La modelo venezolana es viral tras compartir el momento de la celebración para conocer el género de su bebé.

Foto: IG @isabella.ladera
Foto: IG @isabella.ladera

Noticias RCN

abril 06 de 2026
08:00 p. m.
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El mundo del entretenimiento se encuentra paralizado ante la más reciente revelación de género que hizo la modelo Isabella Ladera del bebé que se encuentra esperando junto al deportista Hugo García.

Sin embargo, el momento ya ha desatado amplios comentarios en redes sociales tras el inesperado accidente que la mujer vivió con una de las prendas de ropa que llevaba puestas en aquel instante.

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¿Cuál es el género del bebé de Isabella Ladera?

La modelo ha sorprendido a sus más fieles fanáticos tras anunciar el que sería su segundo embarazo junto al deportista perunao Hugo García, quien habría consolidado su relación con la mujer luego de su polémico noviazgo junto al cantante Beéle.

Por supuesto, las reacciones no se hicieron esperar ya que cientos de usuarios celebraron el anuncio por parte de la mujer, quien reveló la novedad cuando ya poseía un avanzado estado de embarazo.

En las horas más recientes, Ladera compartió, por medio de sus redes sociales oficiales, el clip en donde reveló el género del bebé que se encuentra esperando. En medio de una sentida celebración, esta se reunió con su pareja y su hija para revelar, por medio de una torta, el color referente a su segundo hijo.

Para sorpresa de todos, el color al interior del pastel fue azul lo que significó la llegada del primer hijo varón de la modelo. Por supuesto, la alegría por la noticia no se hizo esperar ya que la pareja decidió saltar de alegría al conocer el resultado.

Sin embargo, en medio de la celebración, Isabella sufrió un percance ya que la falda que llevaba puesta se deslizó considerablemente al punto de descubrir gran parte de sus glúteos. Pese a que su reacción inmediata fue subir la prenda, cientos de internautas comentaron el hecho con humor.

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Isabella Ladera celebró la llegada de su segundo bebé

La mujer enterneció las redes sociales al conocer la noticia ya que decidió compartir un sentido carrusel de fotografías en donde reveló que ya habría comprado el primer uniforme automovilístico para su hijo.

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