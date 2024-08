Lionel Messi 'estalló' y le hizo millonaria exigencia a quienes vandalizaron su mansión en Ibiza

El pasado 5 de agosto, la agrupación 'Futuro Vegetal' se volvió viral en redes sociales luego de vandalizar la casa de Lionel Messi en Ibiza. Los activistas hicieron estragos la fachada de la propiedad del astro argentino, con pinturas y controversiales pancartas. Pues bien, el futbolista del Inter Miami no se quedó de brazos cruzados y les exigió una millonaria indemnización para hacer las debidas reparaciones.

Messi Cuccittini, de 37 años, está en territorio estadounidense recuperándose de la lesión que sufrió en la final de la Copa América 2024. Recordemos que el exjugador del Barcelona y París Saint-Germain tuvo que salir del juego disputado en el Hard Rock Stadium, luego de presentar un esguince en uno de sus tobillos tras un duelo con Santiago Arias.

En medio de su recuperación, 'La Pulga' fue notificado de un acto vandálico en una de sus propiedades en territorio español. La agrupación mencionada anteriormente derramó pintura negra y roja en la entrada de su mansión y dos miembros posaron con un letrero que tenía el siguiente mensaje: 'Help the Planet - Eat the Rich - Abolish the Police'' (''Ayuda al planeta, cómete al rico, abolid la policía'').

¿Cuánto pide Lionel Messi a 'Futuro Vegetal'?

El equipo legal del campeón del mundo en Catar 2022 le exige 50 mil euros (una cifra cercana a los 220 millones de pesos colombianos) para reparar los daños de la casa ubicada en uno de los sectores más exclusivos de España.

"Los abogados de Messi hicieron un planteo en la Justicia: exigen 50 mil euros por los daños ocasionados. Reclaman que es el dinero que se necesita para reparar el percance", señaló 'Ámbito'.

Cabe resaltar que los activistas sustentaron sus acciones en una supuesta ilegalidad por parte de 'Leo'. 'La Voz de Ibiza' afirmó que la propiedad de Messi no tiene el certificado de final de obra que concede el ayuntamiento de Sant Josep y tampoco cuenta con la cédula de habitabilidad que otorga el Consell de Ibiza.

'Futuro Vegetal' respondió a la exigencia de Lionel Messi

"Sería insólito pagar 50.000 euros por una casa que igual debe ser derribada. Nosotros vamos a alegar que no se entiende cómo es posible que nos acusen de generar daños ahí cuando hay que derribarla", señaló Bilbo Basatterra, uno de los detenidos.