MALTA: Una nueva propuesta del cine colombiano que le apuesta a la salud mental

El cine colombiano he llegado a la pantalla grande con una propuesta diferente a las recurrentes.

MALTA se estrenará el 11 de julio en Colombia. Una filmación que aborda situaciones cotidianas de las que poco se habla, además, revela una perspectiva diferente de la salud mental.

Sus protagonistas son Estefanía Piñeres, Patricia Tamayo y Emmanuel Restrepo, quienes desde diferentes roles contribuyen en la película para impactar a sus televidentes.

Emmanuel Restrepo: de 'Carmelo' en Rigo y La Casa de Los Famosos a Gabriel en MALTA

Emmanuel conquistó a los colombianos con su papel en la serie de Rigo, su personaje 'Carmelo' fue una sensación para el público, lo que lo llevó a participar como Host Digital de La Casa de Los Famosos.

Sin embargo, Emmanuel ha demostrado su versatilidad y su personaje en la filmación MALTA será otra prueba de esto. 'Gabriel' es el nombre de su nuevo papel con el que mostrará un lado actoral nunca antes visto.

Noticias RCN habló con Emmanuel y le preguntó qué personaje escogería, ¿Carmelo o Gabriel? Sobre esto respondió "Creo que no se trata de escoger, son muy diferentes y precisamente esto es lo que me gusta de mi carrera, los retos y la versatilidad, me quedo con los dos".

MALTA: La verdad detrás de una relación mamá e hija

Patricia Tamayo y Estefanía Piñeres protagonizan a una madre e hija, quienes no tienen una relación común y sin duda, carecen de varios elementos que se consideran fundamentales en un entorno familiar.

Estefanía y Patricia revelaron a Noticias RCN que fue un reto asumir sus papeles en la película, sin embargo, Natalia Santa, la directora de la filmación, les dio las herramientas para poder construir sus personajes.

Además, Patricia aseguró que cualquier persona podrá identificarse con la película de una u otra forma debido a que toca fibras delicadas del ser humano a las cuales es imposible ser indiferentes.

La película será estrenada el próximo 11 de julio en los cines. Emmanuel, Patricia y Estefanía invitan al público a darse la oportunidad de experimentar un cine diferente pero a la vez muy cercano a la vida del colombiano.