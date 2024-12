Así despidieron los actores de la novela 'Rigo' a la icónica actriz Sandra Reyes

La partida de la icónica actriz Sandra Reyes, que actuó en la novela Tres Milagros de Canal RCN y además protagonizó a Aracely Urán, la mamá de Rigoberto Urán en la producción 'Rigo', causó consternación entre sus seguidores, colegas y familiares.

La actriz de 49 años partió de este mundo de manera sorpresiva para muchos. Pues, aunque padecía un cáncer de seno, siempre vivió su enfermedad de una manera muy personal y se realizó los tratamientos reserva.

Sandra Reyes siempre fue reconocida como uno de los grandes talentos de la televisión colombiana por su talento para interpretar los personajes que le correspondían, pero también por el amor y el cariño con el que se dirigía a sus compañeros y seguidores. En consecuencia, los actores que compartieron escena junto a ella en la novela 'Rigo', que fue la última en la que trabajó, la despidieron con sentidos mensajes.

Así le dio el último adiós el elenco de 'Rigo' a la actriz Sandra Reyes

Juan Pablo Urrego, el actor que interpretó al ciclista Rigoberto Urán en la novela 'Rigo', compartió en una historia de Instagram una escena en la que estaba abrazando a Sandra Reyes, su mamá en la producción, y utilizó dos emoticones: el primero fue una vela y el segundo un corazón.

Además, Julián Arango, el destacado actor que no solo protagonizó una actuación destacada en 'Rigo', sino que también en producciones como Betty La Fea, subió a su cuenta de Instagram un post con seis fotos de Sandra Reyes. En una se visualiza a la actriz riendo y en las otras posando junto al actor.

Por otra parte, la actriz Andrea Guzmán, muy cercana a Sandra Reyes a lo largo de su carrera, también le dedicó un conmovedor post en las que aparecen dos fotos. "Amiga mía, descansa, siempre recordaré", escribió.

De igual manera, la actriz Stephania Duque despidió a Sandra Reyes recordando cuánto la quería y destacando sus cualidades como persona. "Siempre recordaré tu mirada dulce y honesta. Tus ojos jamás mintieron. Te quiero hasta el cielo", manifestó.

Asimismo, Ella Margarita Becerra, que interpretó a Berenice Urán, la hermana de Aracely Urán en 'Rigo', escribió "Sandra, buen viaje" y compartió en Instagram dos historias en las que indicó que la honraba.

Y, finalmente, Ana María Estupiñán, la actriz que protagonizó a Michelle Durango, la esposa de Rigoberto Urán, se despidió de Sandra Reyes mediante este conmovedor mensaje:

"Estoy triste, muy triste, esta noticia me deja el corazón roto y me cuesta creer que ya no estás. Cada momentito, por chiquito que tuve para compartir contigo, fue especial. Eras una mujer absolutamente única. Estoy segura que el cielo celebra tu llegada porque en este mundo llenaste nuestras vidas de alegría", expresó.

¿Dónde será el último adiós de la actriz Sandra Reyes?

Sandra Reyes, que permaneció vigente en la televisión colombiana durante más de 20 años, falleció en su hogar. Además, sus familiares confirmaron que el último adiós será en una finca.

El predio está ubicado en Ubaté, Cundinamarca y, por lo tanto, el cuerpo será trasladado en las próximas horas para realizar la ceremonia final.