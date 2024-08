¿De amigos a enemigos? Maluma abandona evento de J Balvin sin avisar

El reconocido cantante colombiano J Balvin ha vuelto a la escena musical con su séptimo álbum de estudio titulado «Rayo».

Este nuevo proyecto, que lleva el nombre del primer vehículo que tuvo el artista, marca un retorno a sus raíces musicales, combinando los sonidos urbanos que lo catapultaron a la fama con ritmos frescos y actuales que buscan seguir impulsando el crecimiento del género.

Un lanzamiento lleno de sorpresas y un momento inesperado

El pasado viernes 9 de agosto, Medellín fue el epicentro del lanzamiento de «Rayo». J Balvin organizó un evento especial en el Aeroparque Juan Pablo II, donde montó su Rayo Motor Club, un festival que no solo celebró la música, sino también la cultura urbana que tanto caracteriza al cantante. El evento fue un éxito rotundo, reuniendo a miles de fanáticos y colegas de la industria, entre ellos el también famoso cantante Maluma.

Sin embargo, durante el evento, se vivió un momento que rápidamente se volvió viral en las redes sociales. En medio de la presentación, J Balvin intentó invitar a Maluma al escenario, llamándolo con su nombre real, Juán Luis, para que compartiera ese momento especial con él. Para sorpresa de Balvin y de los asistentes, Maluma ya se había retirado del lugar. El desconcierto del cantante ante la ausencia de su amigo se reflejó en su reacción: “¿Dónde está Juán Luis web@n? ¿Se fue? ¿Se fue? Uyyyy, que, quééééé”. A pesar de la situación, Balvin se lo tomó con humor, y el video de este curioso incidente no tardó en volverse tendencia en las redes sociales, donde los internautas no pararon de comentar y compartir el divertido momento.

Un álbum que celebra la evolución y el retorno a los orígenes

«Rayo» no solo representa un nuevo capítulo en la carrera de J Balvin, sino también un homenaje a sus inicios y una exploración de nuevas fronteras musicales. En sus redes sociales, el artista expresó su felicidad por este lanzamiento, destacando el esfuerzo y dedicación que puso en cada una de las canciones del álbum: “No saben la alegría. Pasó un buen tiempo desde mi último álbum, lo sé. Pero por eso mismo me aseguré de entregar todo de mí en Rayo, un álbum PA LA FAMILIA. Esto me regresó a mis raíces, pero también me llevó a dar un paso hacia una mejor versión”.

RELACIONADO J Balvin sorprende a sus fans cantando con Will Smith en Festival Coachella

Entre las colaboraciones más esperadas del álbum se encuentra la canción «Doblexxo», junto al famoso cantante Feid, que ha generado gran expectativa entre los seguidores del género urbano. Con «Rayo», J Balvin no solo reafirma su posición como uno de los artistas más influyentes de la música latina, sino que también continúa explorando y expandiendo los límites de su arte, siempre fiel a su esencia y a su conexión con su público.